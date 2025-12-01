"єОселя": за неделю было выдано новых кредитов на 405 миллионов гривен

Программа "єОселя" продолжает активно работать. Только за прошедшую неделю в рамках инициативы было выдано 193 новых кредита на общую сумму 405 миллионов гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Основные категории получателей

Кредиты под 3% (для приоритетных профессий):

военнослужащие и представители сектора безопасности - 68 человек;

медики - 12 человек;

педагоги - 11 человек;

ученые - 4 человека.

Кредиты под 7% (для других категорий):

62 украинца без собственного жилья;

31 внутренне перемещенное лицо (ВПЛ);

5 ветеранов.

Динамика и география

В целом, с начала 2025 года программой "єОселя" уже воспользовались 6 862 украинца, получив льготных ипотек на сумму 12,96 миллиарда гривен.

Больше кредитов в рамках программы предоставлено в Киевской области (51 кредит), городе Киеве (50 кредитов) и во Львовской области (18 кредитов).

Что касается типа недвижимости, предпочтение отдается первичному рынку:

126 украинцев получили кредит на жилье первой продажи, из которых 50 – объектов на стадии строительства;

67 кредитов было выдано на приобретение жилья на вторичном рынке.

Ранее сообщалось, что программа льготной ипотеки "єОселя" является доступной для семей железнодорожников со статусом вынужденно перемещенных лиц (ВПЛ). До конца текущего года планируется привлечь в программу первые 100 семей железнодорожников.