"єОселя": за тиждень було видано нових кредитів на 405 мільйонів гривень

Програма "єОселя" продовжує активно працювати. Лише за минулий тиждень у межах ініціативи було видано 193 нові кредити на загальну суму 405 мільйонів гривень.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Основні категорії отримувачів

Кредити під 3% (для пріоритетних професій):

військовослужбовці та представники сектору безпеки — 68 осіб;

медики — 12 осіб;

педагоги — 11 осіб;

науковці — 4 особи.

Кредити під 7% (для інших категорій):

62 українці без власного житла;

31 внутрішньо переміщена особа (ВПО);

5 ветеранів.

Динаміка та географія

Загалом, від початку 2025 року програмою "єОселя" вже скористалися 6 862 українці, отримавши пільгових іпотек на суму 12,96 мільярда гривень.

Найбільше кредитів у межах програми надано у Київській області (51 кредит), місті Києві (50 кредитів) та у Львівській області (18 кредитів).

Щодо типу нерухомості, перевага надається первинному ринку:

126 українців отримали кредит на житло першого продажу, з яких 50 – об’єктів на стадії будівництва;

67 кредитів було видано на придбання житла на вторинному ринку.

Раніше повідомлялося, що програма пільгової іпотеки "єОселя" стає доступною для родин залізничників зі статусом вимушено переміщених осіб (ВПО). До кінця поточного року заплановано залучити до програми перші 100 сімей залізничників.