Johnson & Johnson покупает разработчика лекарства против рака за миллиард долларов

Фармацевтический гигант Johnson & Johnson объявил в понедельник о заключении соглашения о приобретении биотехнологической компании Firefly Bio. Сумма транзакции составляет 1 миллиард долларов наличными.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Благодаря этой инвестиции компания стремится значительно расширить свой портфель перспективных препаратов для лечения онкологических заболеваний. Ожидается, что все юридические и финансовые процедуры по закрытию сделки будут завершены позже этого года.

Новейшая технология прицельного уничтожения опухолей

Главной ценностью Firefly Bio является ее инновационная технологическая платформа под названием Firelink. Она использует специальные антитела для точечной доставки расщепляющего белки препарата непосредственно в раковые клетки.

В Johnson & Johnson подчеркнули, что такой подход позволяет эффективно атаковать злокачественные опухоли, но одновременно сохраняет значительно больше здоровых тканей организма по сравнению со всеми имеющимися на сегодняшний день методами лечения.

Разработки приобретенной платформы сфокусированы на лечении опухолей с мутацией в гене KRAS.

В J&J заявили, что эта технология полностью поддерживает амбиции компании по созданию целевого лекарства против самых распространенных и тяжелых солидных опухолей, где медицина до сих пор сталкивается с высокой неудовлетворенной потребностью.

Новое приобретение должно стать ключевым элементом в усилении онкологического портфеля корпорации.

Прорыв в лечении мутаций

Исполнительный вице-президент по инновационной медицине, исследованиям и разработкам в J&J Джон Рид отметил, что ген KRAS долгое время считался практически недостижимой мишенью для терапии.

Пациенты с раком, обусловленным этой мутацией, до сих пор имеют очень ограниченные варианты лечения, а показатели их выживания часто измеряются месяцами, а не годами.

Новая технологическая платформа призвана коренным образом изменить эту ситуацию и дать больным реальный шанс на выздоровление.

В Украине в 2026 году государство планирует направить более 10 млрд. грн. на реализацию публичных инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Средства распределят между 60 инициативами, охватывающими онкологию, реабилитацию, психиатрическую помощь и модернизацию больниц.