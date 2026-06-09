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Johnson & Johnson купує розробника ліків проти раку за мільярд доларів

Johnson & Johnson
Johnson & Johnson придбає розробника унікальних ліків проти раку

Фармацевтичний гігант Johnson & Johnson оголосив у понеділок про укладення угоди щодо придбання біотехнологічної компанії Firefly Bio. Сума транзакції становить 1 мільярд доларів готівкою.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Завдяки цій інвестиції компанія прагне суттєво розширити свій портфель перспективних препаратів для лікування онкологічних захворювань. Очікується, що всі юридичні та фінансові процедури щодо закриття угоди будуть завершені пізніше цього року.

Новітня технологія прицільного знищення пухлин

Головною цінністю Firefly Bio є її інноваційна технологічна платформа під назвою Firelink. Вона використовує спеціальні антитіла для точкової доставки препарату, що розщеплює білки, безпосередньо в ракові клітини.

У Johnson & Johnson підкреслили, що такий підхід дозволяє ефективно атакувати злоякісні пухлини, але водночас зберігає значно більше здорових тканин організму порівняно з усіма наявними на сьогодні методами лікування.

Розробки придбаної платформи сфокусовані на лікуванні пухлин із мутацією в гені KRAS. У J&J заявили, що ця технологія повністю підтримує амбіції компанії щодо створення цільових ліків проти найпоширеніших та найважчих солідних пухлин, де медицина досі стикається з високою незадоволеною потребою.

Нове придбання має стати ключовим елементом у посиленні онкологічного портфеля корпорації.

Прорив у лікуванні мутацій

Виконавчий віцепрезидент з інноваційної медицини, досліджень та розробок у J&J Джон Рід зауважив, що ген KRAS тривалий час вважався практично недосяжною мішенню для терапії.

Пацієнти з раком, зумовленим цією мутацією, досі мають дуже обмежені варіанти лікування, а показники їхнього виживання часто вимірюються лише місяцями, а не роками.

Нова технологічна платформа покликана докорінно змінити цю ситуацію та дати хворим реальний шанс на одужання.

В Україні у 2026 році держава планує спрямувати понад 10 млрд грн на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я. Кошти розподілять між 60 ініціативами, які охоплюють онкологію, реабілітацію, психіатричну допомогу та модернізацію лікарень. 

Автор:
Тетяна Бесараб