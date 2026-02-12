К 2030 году атомная и "зеленая" энергетики будут производить половину всей электроэнергии мира

К 2030 году 50% всей электроэнергии на планете будет производиться из возобновляемых источников и атомной энергетики.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства "Электроэнергия 2026".

"Зеленая" энергетика

Отмечается, что мировое производство электроэнергии из возобновляемых источников продемонстрировало стремительный скачок в 2025 году, фактически уравнявшись по объемам с угольной генерацией. Основным драйвером этого процесса стали солнечные фотоэлектрические системы, демонстрирующие рекордные показатели выработки.

Несмотря на некоторые климатические вызовы, такие как снижение скорости ветра в Европе и меньшая эффективность гидроэнергетики в отдельных регионах, сектор "зеленой" энергии продолжает стабильное расширение.

По прогнозам, к 2030 году этот сегмент будет расти на 8% ежегодно, что эквивалентно дополнительным 1000 терават-часам чистой энергии ежегодно.

Атомная энергетика

Атомная энергетика в 2025 году установила новый исторический рекорд производства, что стало возможным благодаря перезапуску реакторов в Японии и стабилизации АЭС во Франции.

Ожидается, что этот сектор будет демонстрировать стабильный рост в течение следующих пяти лет.

Хотя львиную долю новых мощностей обеспечивают развивающиеся страны, где один только Китай отвечает за 40% глобального прироста, развитые экономики также изменяют свою стратегию.

Благоприятные политические условия в Европе и Северной Америке все чаще ориентированы на продление сроков эксплуатации существующих реакторов и строительство новых энергоблоков.

"Ядерная энергетика возвращает себе стратегическое значение. Мы видим благоприятные политические решения по продлению срока службы действующих реакторов и инвестициям в строительство новых мощностей", — отмечают в отчете МЭА.

По прогнозам МЭА, совокупное развитие солнечной, ветровой и атомной генерации создает новый фундамент мировой безопасности.

К 2030 году солнечная энергия будет самостоятельно обеспечивать более 600 ТВтч ежегодного прироста, становясь наиболее динамичным компонентом энергетического перехода.

Напомним, в Украине парламент принял в целом законопроект, радикально изменяющий систему поддержки возобновляемой энергетики (ВИЭ). Развитие альтернативных источников энергии, в частности, солнца и ветра, является стратегическим приоритетом для национальной безопасности на фоне постоянных атак на энергосеть, отметили в Минэнерго.