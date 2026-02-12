До 2030 року атомна і "зелена" енергетики вироблятимуть половину всієї електроенергії світу

До 2030 року 50% усієї електроенергії на планеті вироблятиметься з відновлюваних джерел та атомної енергетики.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у звіті Міжнародного енергетичного агентства "Електроенергія 2026".

"Зелена" енергетика

Зазначається, що світове виробництво електроенергії з відновлюваних джерел продемонструвало стрімкий стрибок у 2025 році, фактично зрівнявшись за обсягами з вугільною генерацією. Основним драйвером цього процесу стали сонячні фотоелектричні системи, які демонструють рекордні показники виробітку.

Попри певні кліматичні виклики, такі як зниження швидкості вітру в Європі та менша ефективність гідроенергетики в окремих регіонах, сектор "зеленої" енергії продовжує стабільне розширення.

За прогнозами, до 2030 року цей сегмент зростатиме на 8% щорічно, що еквівалентно додатковим 1000 терават-годин чистої енергії щороку.

Атомна енергетика

Атомна енергетика у 2025 році встановила новий історичний рекорд виробництва, що стало можливим завдяки перезапуску реакторів у Японії та стабілізації роботи АЕС у Франції.

Очікується, що цей сектор демонструватиме стабільне зростання протягом наступних п'яти років.

Хоча левову частку нових потужностей забезпечують країни, що розвиваються, — де один лише Китай відповідає за 40% глобального приросту — розвинені економіки також змінюють свою стратегію.

Сприятливі політичні умови в Європі та Північній Америці все частіше спрямовані на продовження термінів експлуатації існуючих реакторів та будівництво нових енергоблоків.

"Ядерна енергетика повертає собі стратегічне значення. Ми бачимо сприятливі політичні рішення щодо продовження терміну служби діючих реакторів та інвестиції в будівництво нових потужностей", — зазначають у звіті МЕА.

За прогнозами МЕА, сукупний розвиток сонячної, вітрової та атомної генерації створює новий фундамент світової безпеки.

До 2030 року сонячна енергія самостійно забезпечуватиме понад 600 ТВт·год щорічного приросту, стаючи найбільш динамічним компонентом енергетичного переходу.

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив у цілому законопроєкт, який радикально змінює систему підтримки відновлюваної енергетики (ВДЕ). Розвиток альтернативних джерел енергії, зокрема сонця та вітру, є стратегічним пріоритетом для національної безпеки на тлі постійних атак на енергомережу, зазначили в Міненерго.