Кабмин отменил лицензию на импорт аккумуляторов для хранения энергии

Кабмин исключил литий-ионные аккумуляторы для систем накопления электроэнергии из перечня товаров, подлежащих лицензированию при импорте и экспорте, чтобы ускорить поставки оборудования и усилить энергетическую устойчивость страны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Шаг к энергетической стойкости

Речь идет об аккумуляторах, используемых в системах накопления электроэнергии.

Такое решение позволит быстрее завозить в Украину оборудование для хранения электроэнергии и обеспечивать бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и бизнеса.

"Наша задача сделать так, чтобы больницы, связь и важные объекты имели возможность работать даже во время отключения электроэнергии. Упрощение импорта аккумуляторов поможет быстрее разворачивать системы накопления энергии и усилить энергетическую устойчивость страны", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

По информации Ассоциации солнечной энергетики Украины, обязательное лицензирование таких аккумуляторов ранее сдерживало их снабжение и ограничивало возможности бизнеса, медицинских учреждений и домохозяйств обеспечивать себя электроэнергией во время отключений.

В то же время, в 2026 году государство определяет развитие распределенной генерации и систем накопления энергии одним из ключевых приоритетов. Это должно помочь снизить последствия атак на энергетическую инфраструктуру и повысить общую устойчивость энергосистемы страны.

Напомним, в августе 2025 года на таможенную территорию Украины ввезено 14,5 тысяч тонн энергетического оборудования общей стоимостью свыше 6,55 млрд грн. Снабжение осуществлялось с применением льгот по уплате таможенных платежей на сумму свыше 1,41 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько