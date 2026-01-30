Кабмін скасував ліцензії на імпорт акумуляторів для зберігання енергії

Кабмін виключив літій-іонні акумулятори для систем накопичення електроенергії з переліку товарів, що підлягають ліцензуванню при імпорті та експорті, щоб прискорити постачання обладнання та посилити енергетичну стійкість країни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Крок до енергетичної стійкості

Йдеться про акумулятори, які використовуються у системах накопичення електроенергії.

Таке рішення дозволить швидше завозити в Україну обладнання для зберігання електроенергії та забезпечувати безперебійну роботу об’єктів критичної інфраструктури і бізнесу.

"Наше завдання зробити так, щоб лікарні, зв’язок і важливі об’єкти мали можливість працювати навіть під час відключень електроенергії. Спрощення імпорту акумуляторів допоможе швидше розгортати системи накопичення енергії і посилити енергетичну стійкість країни", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За інформацією Асоціації сонячної енергетики України, обов’язкове ліцензування таких акумуляторів раніше стримувало їх постачання та обмежувало можливості бізнесу, медичних закладів і домогосподарств забезпечувати себе електроенергією під час відключень.

Водночас у 2026 році держава визначає розвиток розподіленої генерації та систем накопичення енергії одним із ключових пріоритетів. Це має допомогти зменшити наслідки атак на енергетичну інфраструктуру та підвищити загальну стійкість енергосистеми країни.

Нагадаємо, у серпні 2025 року на митну територію України ввезено 14,5 тисячі тонн енергетичного обладнання загальною вартістю понад 6,55 млрд грн. Постачання здійснювалися із застосуванням пільг зі сплати митних платежів на суму понад 1,41 млрд грн.