Кабмин поддержал запуск системы e-Food: бизнес сможет получать услуги в один клик

Правительство приняло постановление о запуске экспериментального проекта e-Food. Это единственная государственная электронная система в области безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, которая должна заменить бумажные процедуры цифровыми сервисами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила Госпродслужба.

Проект реализуется в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС. Новая архитектура контроля основывается на принципах прослеживаемости продукции и цифрового обмена данными.

Еще до недавнего времени взаимодействие бизнеса с государством в этой сфере напоминало лабиринт: бумажные заявления, дублирование функций, разрозненные реестры, ручная проверка данных. Более половины процессов фактически жили в Excel-таблицах. Часть систем работала без надлежащей нормативной базы. А получение разрешений могло затягиваться на недели. объединяет эти процессы в единую логическую систему", - отметила советница главы Госпродпотребслужбы Соломия Старосольская.

Структура e-Food включает Единый портал сервисов, электронный пользовательский кабинет, цифровую карту инвестиционной привлекательности регионов и мобильное приложение для инспекторов с функцией видеофиксации. Также система содержит цифровые профили субъектов хозяйствования в виде карты оператора рынка. В перспективе платформа объединит 17 государственных реестров и позволит предоставлять более 500 тысяч услуг ежегодно.

На начальном этапе e-Food охватывает 9 основных услуг. Автоматическая регистрация мощностей будет продолжаться несколько часов, а срок выдачи разрешений сокращен с 30 до 7–15 дней. Базовым элементом системы стал Государственный реестр операторов рынка, консолидирующий информацию из существующих баз данных.

Экспериментальный формат проекта позволяет протестировать технические решения перед масштабным законодательным внедрением цифровой экосистемы по всей стране.

Напомним, в сентябре 2025 года Госпродпотребслужба вместе с Общественным советом обсудили создание электронной системы e-Food, которая должна упростить бюрократические процедуры в сфере безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.