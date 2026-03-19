Кабмін підтримав запуск системи e-Food: бізнес зможе отримувати послуги в один клік

Уряд ухвалив постанову про запуск експериментального проєкту e-Food. Це Єдина державна електронна система у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, яка має замінити паперові процедури цифровими сервісами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила Держпродспоживслужба.

Проєкт реалізується відповідно до угоди про асоціацію з ЄС. Нова архітектура контролю базується на принципах простежуваності продукції та цифрового обміну даними.

"Ще донедавна взаємодія бізнесу з державою у цій сфері нагадувала лабіринт: паперові заяви, дублювання функцій, розрізнені реєстри, ручна перевірка даних. Більше половини процесів фактично жили у Excel-таблицях. Частина систем працювала без належної нормативної бази. А отримання дозволів могло затягуватися на тижні… Це ускладнювало і контроль, і надання послуг. eFood об’єднує ці процеси в єдину логічну систему", — зазначила радниця голови Держпродспоживслужби Соломія Старосольська.

Структура e-Food включає Єдиний портал сервісів, електронний кабінет користувача, цифрову карту інвестиційної привабливості регіонів та мобільний додаток для інспекторів із функцією відеофіксації. Також система містить цифрові профілі суб’єктів господарювання у вигляді картки оператора ринку. У перспективі платформа об’єднає 17 державних реєстрів і дозволить надавати понад 500 тисяч послуг щорічно.

На початковому етапі e-Food охоплює 9 основних послуг. Автоматична реєстрація потужностей тепер триватиме кілька годин, а термін видачі дозволів скорочено з 30 до 7–15 днів. Базовим елементом системи став Державний реєстр операторів ринку, який консолідує інформацію з існуючих баз даних.

Експериментальний формат проєкту дозволяє протестувати технічні рішення перед масштабним законодавчим впровадженням цифрової екосистеми по всій країні.

Нагадаємо,у вересні 2025 року Держпродспоживслужба разом із Громадською радою обговорили створення електронної системи e-Food, яка має спростити бюрократичні процедури у сфері безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.