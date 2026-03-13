Кабмин расширил перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны

Правительство расширило список объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности страны. Согласно постановлению №330 от 12 марта 2026 года, в этот список добавлены четыре государственных предприятия.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на постановление, обнародованное на "Урядовому порталі".

Кто получил статус "критичности"?

Теперь стратегически важными официально считаются предприятия, осуществляющие:

топографо-геодезическую деятельность;

картографическую деятельность.

Список предприятий

Новый раздел документа содержит четыре объекта, которыми управляет "Госгеокадастр":

Государственное научно-производственное предприятие "Картография";

ГП "Научно-исследовательский институт геодезии и картографии";

ГП "Украинское государственное аэрогеодезическое предприятие";

ГП "Центр государственного земельного кадастра".

Это решение дополняет постановление Правительства №83 от 4 марта 2015 года, определяющее ключевые для государства объекты собственности. Изменения направлены на усиление контроля и защиты учреждений, обеспечивающих страну геодезическими данными и картографическими материалами.

Заметим, что работники стратегических предприятий обладают приоритетным правом на бронирование от мобилизации, поскольку их работа критически важна для функционирования экономики и безопасности страны.

Почему это важно?

Предприятия, связанные с картографией, владеют массивами данных о территории Украины, границах и земельных ресурсах. В военное время эта информация имеет стратегическое значение для обороны, а в мирное – для восстановления инфраструктуры и прозрачного управления земельным фондом.

Напомним, 12 марта Комиссия по автомобильному транспорту определила 13 новых транспортных компаний, отвечающих критериям важного значения для национальной экономики. Еще 22 компании подтвердили ранее предоставленный статус "критичности".