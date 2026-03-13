Кабмін розширив перелік підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни

Уряд розширив перелік об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки країни. Згідно з постановою №330 від 12 березня 2026 року, до цього списку додано чотири державні підприємства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на постанову, оприлюднену на "Урядовому порталі".

Хто отримав статус "критичності"?

Тепер стратегічно важливими офіційно вважаються підприємства, які здійснюють:

топографо-геодезичну діяльність;

картографічну діяльність.

Перелік підприємств

Новий розділ документа містить чотири об’єкти, якими керує "Держгеокадастр":

Державне науково-виробниче підприємство "Картографія";

ДП "Науково-дослідний інститут геодезії і картографії";

ДП "Українське державне аерогеодезичне підприємство";

ДП "Центр державного земельного кадастру".

Це рішення доповнює постанову Уряду №83 від 4 березня 2015 року, яка визначає ключові для держави об'єкти власності. Зміни спрямовані на посилення контролю та захисту установ, що забезпечують країну геодезичними даними та картографічними матеріалами.

Зауважимо, що працівники стратегічних підприємств мають пріоритетне право на бронювання від мобілізації, оскільки їхня робота критично важлива для функціонування економіки та безпеки країни.

Чому це важливо?

Підприємства, які пов’язані з картографією, володіють масивами даних про територію України, кордони та земельні ресурси. У воєнний час ця інформація має стратегічне значення для оборони, а в мирний — для відновлення інфраструктури та прозорого управління земельним фондом.

Нагадаємо, 12 березня Комісія з питань автомобільного транспорту визначила 13 нових транспортних компаній, що відповідають критеріям важливого значення для національної економіки. Ще 22 компанії підтвердили раніше наданий статус "критичності".