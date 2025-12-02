Кабмин разрешил бессистемные закупки тепловых насосов и котельных

Кабмин 28 ноября внес изменения в Особенности публичных закупок, расширив возможность покупать оборудование для объектов критической инфраструктуры без электронной системы. Теперь упрощена закупка тепловых насосов, котельных и услуг, связанных с подключением к артезианским и другим эксплуатационным скважинам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Решение расширило список оборудования и оборудования, которое заказчики могут приобрести без использования электронной системы закупок. Теперь на таких условиях можно закупать тепловые насосы, котельные, их составляющие и оборудование для них. Кроме того, упрощена закупка услуг, необходимых для присоединения к артезианским и другим эксплуатационным скважинам различных типов.

Ранее правила публичных закупок уже обновлены для паровых турбин, газопоршневых и газотурбинных когенерационных установок, газотурбинных комплексов и блочно-модульных котельных.

"Из-за постоянных атак врага и наступления холодного периода любая задержка в приобретении оборудования для теплоснабжения создает риски для работы критической инфраструктуры. Новые условия публичных закупок позволят быстрее покупать тепловые насосы, котельные, их оборудование и восстанавливать поврежденные системы, а также накапливать резервный фонд оборудования", - отметил заместитель министра.

Справочно

Особенности проведения публичных закупок товаров, работ и услуг на период действия военного положения и еще 90 дней после завершения определены постановлением Кабинета министров Украины №1178 от 12 октября 2022 года. Последние изменения расширили действие подпункта 22 пункта 13 на закупку оборудования для объектов сектора жизнеобеспечения, позволяющего осуществлять такие приобретения без использования электронной системы.

Напомним, что Кабмин установил льготную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.