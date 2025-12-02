Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Наличный курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,30

49,15

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин разрешил бессистемные закупки тепловых насосов и котельных

закупки
Правительство упростило закупки для критической инфраструктуры / Pixabay

Кабмин 28 ноября внес изменения в Особенности публичных закупок, расширив возможность покупать оборудование для объектов критической инфраструктуры без электронной системы. Теперь упрощена закупка тепловых насосов, котельных и услуг, связанных с подключением к артезианским и другим эксплуатационным скважинам.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

Решение расширило список оборудования и оборудования, которое заказчики могут приобрести без использования электронной системы закупок. Теперь на таких условиях можно закупать тепловые насосы, котельные, их составляющие и оборудование для них. Кроме того, упрощена закупка услуг, необходимых для присоединения к артезианским и другим эксплуатационным скважинам различных типов.

Ранее правила публичных закупок уже обновлены для паровых турбин, газопоршневых и газотурбинных когенерационных установок, газотурбинных комплексов и блочно-модульных котельных.

"Из-за постоянных атак врага и наступления холодного периода любая задержка в приобретении оборудования для теплоснабжения создает риски для работы критической инфраструктуры. Новые условия публичных закупок позволят быстрее покупать тепловые насосы, котельные, их оборудование и восстанавливать поврежденные системы, а также накапливать резервный фонд оборудования", - отметил заместитель министра.

Справочно

Особенности проведения публичных закупок товаров, работ и услуг на период действия военного положения и еще 90 дней после завершения определены постановлением Кабинета министров Украины №1178 от 12 октября 2022 года. Последние изменения расширили действие подпункта 22 пункта 13 на закупку оборудования для объектов сектора жизнеобеспечения, позволяющего осуществлять такие приобретения без использования электронной системы.

Напомним, что Кабмин установил льготную цену на природный газ для когенерационных установок в прифронтовых общинах.

Автор:
Ольга Опенько