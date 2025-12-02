Кабмін дозволив безсистемні закупівлі теплових насосів та котелень

Кабмін 28 листопада вніс зміни до Особливостей публічних закупівель, розширивши можливість купувати обладнання для об’єктів критичної інфраструктури без електронної системи. Тепер спрощено закупівлю теплових насосів, котелень та послуг, пов’язаних із підключенням до артезіанських і інших експлуатаційних свердловин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Рішення розширило перелік устаткування та обладнання, яке замовники можуть придбати без використання електронної системи закупівель. Тепер на таких умовах можна закупати теплові насоси, котельні, їх складові та обладнання до них. Крім того, спрощена закупівля послуг, необхідних для приєднання до артезіанських та інших експлуатаційних свердловин різних типів.

Раніше правила публічних закупівель вже були оновлені для парових турбін, газопоршневих і газотурбінних когенераційних установок, газотурбінних комплексів та блочно-модульних котелень.

"Через постійні атаки ворога та настання холодного періоду будь-яка затримка у придбанні обладнання для теплопостачання створює ризики для роботи критичної інфраструктури. Нові умови публічних закупівель дозволять швидше купувати теплові насоси, котельні, їхнє обладнання й відновлювати пошкоджені системи, а також накопичувати резервний фонд обладнання", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Довідково

Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення визначені постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року. Останні зміни розширили дію підпункту 22 пункту 13 на закупівлі обладнання для об’єктів сектору життєзабезпечення, що дає змогу здійснювати такі придбання без використання електронної системи.

