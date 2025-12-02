Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,34

+0,08

EUR

49,31

+0,42

Готівковий курс:

USD

42,35

42,27

EUR

49,30

49,15

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін дозволив безсистемні закупівлі теплових насосів та котелень

закупівлі
Уряд спростив закупівлі для критичної інфраструктури / Pixabay

Кабмін 28 листопада вніс зміни до Особливостей публічних закупівель, розширивши можливість купувати обладнання для об’єктів критичної інфраструктури без електронної системи. Тепер спрощено закупівлю теплових насосів, котелень та послуг, пов’язаних із підключенням до артезіанських і інших експлуатаційних свердловин.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

Рішення розширило перелік устаткування та обладнання, яке замовники можуть придбати без використання електронної системи закупівель. Тепер на таких умовах можна закупати теплові насоси, котельні, їх складові та обладнання до них. Крім того, спрощена закупівля послуг, необхідних для приєднання до артезіанських та інших експлуатаційних свердловин різних типів.

Раніше правила публічних закупівель вже були оновлені для парових турбін, газопоршневих і газотурбінних когенераційних установок, газотурбінних комплексів та блочно-модульних котелень.

"Через постійні атаки ворога та настання холодного періоду будь-яка затримка у придбанні обладнання для теплопостачання створює ризики для роботи критичної інфраструктури. Нові умови публічних закупівель дозволять швидше купувати теплові насоси, котельні, їхнє обладнання й відновлювати пошкоджені системи, а також накопичувати резервний фонд обладнання", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Андрій Телюпа.

Довідково

Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг на період дії воєнного стану та ще 90 днів після його завершення визначені постановою Кабінету Міністрів України №1178 від 12 жовтня 2022 року. Останні зміни розширили дію підпункту 22 пункту 13 на закупівлі обладнання для об’єктів сектору життєзабезпечення, що дає змогу здійснювати такі придбання без використання електронної системи.

Нагадаємо, що Кабмін встановив пільгову ціну на природний газ для когенераційних установок у прифронтових громадах.

Автор:
Ольга Опенько