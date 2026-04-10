Кабмин разрешил более быстрые закупки для энергетики и ЖКХ
Кабинет министров принял изменения в правила публичных закупок, позволяющие общинам оперативнее реализовывать проекты в сфере критической инфраструктуры в условиях военных рисков.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минэкономики.
Изменения разработаны Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины на выполнение комплексных планов устойчивости регионов и городов, с учетом рекомендаций Национального агентства по предотвращению коррупции по минимизации рисков в закупках.
В условиях регулярных обстрелов стандартные процедуры открытых торгов продолжительны, что затрудняет быстрое восстановление инфраструктуры. Правительственные решения направлены на ускорение ремонта поврежденного оборудования, строительство объектов распределенной генерации и резервное питание систем жизнеобеспечения.
В частности, до 15 октября 2026 продлена возможность заключения прямых договоров для реализации экспериментальных проектов в топливно-энергетическом и жилищно-коммунальном секторах.
Обновленные правила также позволяют осуществлять по прямым договорам закупку не только энергетического оборудования, в частности генераторов, когенерационных установок и трансформаторов, но и работ и услуг по их установке и физической защите.
Кроме того, упрощены процедуры технического обслуживания когенерационных установок, что должно уменьшить риски длительных перебоев в тепло- и электроснабжении.
При этом закупки будут осуществляться с соблюдением принципов прозрачности. Информация о заключенных договорах будет публиковаться в системе Prozorro с ограничением доступа к чувствительным данным по соображениям безопасности.
Отметим, что в первом квартале 2026 года правительство распределило более 47,5 млрд грн из резервного фонда для обеспечения неотложных потребностей государства. Финансирование включает меры по гражданской защите, энергетической устойчивости и восстановлению логистики. По состоянию на 30 марта кассовые расходы составили 10,29 млрд. гривен.