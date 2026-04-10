Кабмін дозволив швидші закупівлі для енергетики та ЖКГ

Кабмін дозволив швидші закупівлі для енергетики та ЖКГ / Shutterstock

Кабінет міністрів ухвалив зміни до правил публічних закупівель, які дозволяють громадам оперативніше реалізовувати проєкти у сфері критичної інфраструктури в умовах воєнних ризиків.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Зміни розроблено Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України на виконання комплексних планів стійкості регіонів і міст, з урахуванням рекомендацій Національного агентства з питань запобігання корупції щодо мінімізації ризиків у закупівлях.

В умовах регулярних обстрілів стандартні процедури відкритих торгів є тривалими, що ускладнює швидке відновлення інфраструктури. Урядові рішення спрямовані на прискорення ремонту пошкодженого обладнання, будівництва об’єктів розподіленої генерації та забезпечення резервного живлення систем життєзабезпечення.

Зокрема, до 15 жовтня 2026 року продовжено можливість укладення прямих договорів для реалізації експериментальних проєктів у паливно-енергетичному та житлово-комунальному секторах.

Оновлені правила також дозволяють здійснювати за прямими договорами закупівлю не лише енергетичного обладнання, зокрема генераторів, когенераційних установок і трансформаторів, а й робіт та послуг з їх встановлення і фізичного захисту.

Крім того, спрощено процедури технічного обслуговування когенераційних установок, що має зменшити ризики тривалих перебоїв у тепло- та електропостачанні.

При цьому закупівлі здійснюватимуться із збереженням принципів прозорості. Інформація про укладені договори публікуватиметься в системі Prozorro з обмеженням доступу до чутливих даних з міркувань безпеки.

Зауважимо, у першому кварталі 2026 року уряд розподілив понад 47,5 млрд грн із резервного фонду для забезпечення невідкладних потреб держави. Фінансування охоплює заходи з цивільного захисту, енергетичної стійкості та відновлення логістики. Станом на 30 березня касові видатки становили 10,29 млрд гривень.

Тетяна Гойденко