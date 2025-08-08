Запланована подія 2

Кабмин создал совет по развитию биоэнергетики: кто возглавит и чем будет заниматься новый орган

заседание правительства Украины
Кабмин создал совет по развитию биоэнергетики. / Правительственный портал

Кабмин создал Координационный совет по развитию биоэнергетического потенциала сельского хозяйства. Этот новый орган призван объединить усилия власти, бизнеса и экспертов по развитию биоэнергетики в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

В состав вновь органа вошли представители ключевых министерств, в частности:

  • Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
  • Министерства энергетики;
  • Министерства иностранных дел;
  • Министерства финансов;
  • Министерства развития общин и территорий.

Возглавит Координационный совет министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Для эффективной работы новый орган сможет привлекать общественные организации, предприятия и эксперты, в том числе иностранные.

Основными задачами Координационного совета будут:

  • координация работы министерств и местных органов власти в области биоэнергетики;
  • анализ проблемных вопросов и поиск путей их решения;
  • предоставление правительству предложений по усовершенствованию законодательства.

Среди приоритетов — увеличение доли биотоплива в Украине, развитие сырьевой базы и сокращение производственных затрат, в частности на логистику. По этим и другим актуальным вопросам совет будет готовить предложения и рекомендации правительству.

Напомним, в июле в ряд официально приступил к деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ДАУР) — нового центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование, хранение и контроль государственных материальных резервов.

Автор:
Татьяна Ковальчук