- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кабмин создал совет по развитию биоэнергетики: кто возглавит и чем будет заниматься новый орган
Кабмин создал Координационный совет по развитию биоэнергетического потенциала сельского хозяйства. Этот новый орган призван объединить усилия власти, бизнеса и экспертов по развитию биоэнергетики в стране.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
В состав вновь органа вошли представители ключевых министерств, в частности:
- Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства;
- Министерства энергетики;
- Министерства иностранных дел;
- Министерства финансов;
- Министерства развития общин и территорий.
Возглавит Координационный совет министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.
Для эффективной работы новый орган сможет привлекать общественные организации, предприятия и эксперты, в том числе иностранные.
Основными задачами Координационного совета будут:
- координация работы министерств и местных органов власти в области биоэнергетики;
- анализ проблемных вопросов и поиск путей их решения;
- предоставление правительству предложений по усовершенствованию законодательства.
Среди приоритетов — увеличение доли биотоплива в Украине, развитие сырьевой базы и сокращение производственных затрат, в частности на логистику. По этим и другим актуальным вопросам совет будет готовить предложения и рекомендации правительству.
Напомним, в июле в ряд официально приступил к деятельности Государственного агентства по управлению резервами Украины (ДАУР) — нового центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование, хранение и контроль государственных материальных резервов.