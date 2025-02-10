Биоэнергетика может заменить природный газ в теплоснабжении – глава БАУ

Дефицит природного газа в Украине создает предпосылки для развития биоэнергетики, способной частично или полностью заместить газ в производстве тепла.

Об этом заявил глава правления Биоэнергетической ассоциации Украины Георгий Гелетуха, пишет Энергореформа.

По его словам, нынешняя ситуация с газоснабжением может способствовать росту биоэнергетики, предлагающей более дешевую альтернативу природному газу.

"Газа уже не хватает. Впрочем, здесь есть судьба оптимизма — ситуация с природным газом может способствовать развитию биоэнергетики, к нам могут повернуться лицом. Мы, биоэнергетики, можем дешево заместить природный газ в теплоснабжении, а освободившийся пустить на электричество", — отметил Гелетуха.

Он подчеркнул, что импортный газ слишком дорог, а потребление газа в Украине постепенно растет. В качестве примера успешной биоэнергетической политики он привел Литву, где 90% тепла в централизованном теплоснабжении производится из биомассы.

Гелетуха также подчеркнул, что котельную на биомассе можно построить через шесть месяцев, однако массовый переход на биоэнергетику тормозится действующей системой субсидирования производства тепла для населения.

"И если бы сейчас тариф на тепло для населения был не субсидирован, мы бы имели целую кучу котельных на биомассе. Это экономическая сторона вопроса. Но еще нужно, чтобы эти котельные пускали в сеть, чтобы была конкуренция", – пояснил он.

Ключевым шагом к развитию независимого производства тепла стал закон №4213-ІХ от 14 января 2025 года, предусматривающий право независимых производителей тепловой энергии на недискриминационное подключение к тепловым сетям.

Однако Гелетуха считает, что этого недостаточно и в законе должно быть сказано не просто содействовать, а обязательно присоединить объект теплоснабжения, если он предлагает тепло дешевле.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что до конца 2025 года Украине придется импортировать не менее 1 млрд. кубометров газа. Бывший министер энергетики Ольга Буславец называла цифру 2–3 млрд кубометров.

"Нафтогаз" в феврале импортировал 150 млн кубометров природного газа по цене 28 тыс. грн за 1 тыс. кубометров, сообщал экспредседатель Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. Также он сообщил, что Группа "Нафтогаз" начала закупку газа в странах Европейского союза, хотя ранее в компании заявляли, что Украина пройдет зиму без импорта газа.