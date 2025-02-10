Біоенергетика може замінити природний газ у теплопостачанні – глава БАУ

Дефіцит природного газу в Україні створює передумови для розвитку біоенергетики, яка здатна частково або повністю замістити газ у виробництві тепла.

Про це заявив голова правління Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха, пише Енергореформа.

За його словами, нинішня ситуація із газопостачанням може сприяти зростанню біоенергетики, яка пропонує дешевшу альтернативу природному газу.

"Газу вже не вистачає. Втім, тут є доля оптимізму – ситуація з природним газом може сприяти розвитку біоенергетики, до нас можуть повернутися обличчям. Ми, біоенергетики, можемо дешево замістити природний газ в теплопостачанні, а той, який вивільнився, пустити на електрику", – зазначив Гелетуха.

Він підкреслив, що імпортний газ є надто дорогим, а споживання газу в Україні поступово зростає. Як приклад успішної біоенергетичної політики він навів Литву, де 90% тепла у централізованому теплопостачанні виробляється з біомаси.

Гелетуха також наголосив, що котельню на біомасі можна побудувати за шість місяців, проте масовий перехід на біоенергетику гальмується чинною системою субсидіювання виробництва тепла для населення.

"І якби зараз тариф на тепло для населення був несубсидований, ми б мали цілу купу котелень на біомасі. Це економічний бік питання. Але ще треба, щоб ці котельні пускали в мережу, щоб була конкуренція", – пояснив він.

Ключовим кроком до розвитку незалежного виробництва тепла став закон №4213-ІХ від 14 січня 2025 року, що передбачає право незалежних виробників теплової енергії на недискримінаційне підключення до теплових мереж.

Проте Гелетуха вважає, що цього недостатньо і у законі має бути сказано не просто сприяти, а обов'язково приєднати об'єкт теплопостачання, якщо він пропонує тепло дешевше.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що до кінця 2025 року Україні доведеться імпортувати не менше 1 млрд кубометрів газу. Колишня міністерка енергетики Ольга Буславець називала цифру 2–3 млрд кубометрів.

Нафтогаз у лютому імпортував 150 млн кубометрів природного газу за ціною 28 тис. грн за 1 тис. кубометрів, повідомляв ексголова Оператора ГТС України Сергій Макогон. Також він повідомив, що Група "Нафтогаз" почала закупівлю газу в країнах Європейського союзу, хоча раніше в компанії заявляли, що Україна пройде зиму без імпорту газу.