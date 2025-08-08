- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Кабмін створив раду з питань розвитку біоенергетики: хто очолить та чим займатиметься новий орган
Кабмін створив Координаційну раду з питань розвитку біоенергетичного потенціалу сільського господарства. Цей новий орган покликаний об'єднати зусилля влади, бізнесу та експертів для розвитку біоенергетики в країні.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.
До складу новоствореного органу увійшли представники ключових міністерств, зокрема:
- Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства;
- Міністерства енергетики;
- Міністерства закордонних справ;
- Міністерства фінансів;
- Міністерства розвитку громад та територій.
Очолить Координаційну раду міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.
Для ефективної роботи новий орган зможе залучати громадські організації, підприємства та експертів, у тому числі іноземних.
Основними завданнями Координаційної ради будуть:
- координація роботи міністерств та місцевих органів влади у сфері біоенергетики;
- аналіз проблемних питань та пошук шляхів їх вирішення;
- надання уряду пропозицій щодо вдосконалення законодавства.
Наразі серед пріоритетів — збільшення частки біопалива в Україні, розвиток сировинної бази та скорочення виробничих витрат, зокрема на логістику. За цими та іншими актуальними питаннями рада готуватиме пропозиції та рекомендації для уряду.
Нагадаємо, у липні уряд офіційно розпочав діяльність Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) — нового центрального органу виконавчої влади, що відповідатиме за формування, зберігання та контроль державних матеріальних резервів.