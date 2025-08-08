Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Кабмін створив раду з питань розвитку біоенергетики: хто очолить та чим займатиметься новий орган

Кабмін створив раду з питань розвитку біоенергетики. / Урядовий портал

Кабмін створив Координаційну раду з питань розвитку біоенергетичного потенціалу сільського господарства. Цей новий орган покликаний об'єднати зусилля влади, бізнесу та експертів для розвитку біоенергетики в країні. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

До складу новоствореного органу увійшли представники ключових міністерств, зокрема:

  • Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства; 
  • Міністерства енергетики; 
  • Міністерства закордонних справ; 
  • Міністерства фінансів; 
  • Міністерства розвитку громад та територій.

Очолить Координаційну раду міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Для ефективної роботи новий орган зможе залучати громадські організації, підприємства та експертів, у тому числі іноземних.

Основними завданнями Координаційної ради будуть:

  • координація роботи міністерств та місцевих органів влади у сфері біоенергетики; 
  • аналіз проблемних питань та пошук шляхів їх вирішення; 
  • надання уряду пропозицій щодо вдосконалення законодавства.

Наразі серед пріоритетів — збільшення частки біопалива в Україні, розвиток сировинної бази та скорочення виробничих витрат, зокрема на логістику. За цими та іншими актуальними питаннями рада готуватиме пропозиції та рекомендації для уряду.

Нагадаємо, у липні уряд офіційно розпочав діяльність Державного агентства з управління резервами України (ДАУР) — нового центрального органу виконавчої влади, що відповідатиме за формування, зберігання та контроль державних матеріальних резервів.

Автор:
Тетяна Ковальчук