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Кабмин упростил процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников
Правительство приняло постановление, упрощающее процесс обновления квалификационного сертификата для исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры. Теперь не нужно проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) отсутствует информация о стаже работы по специальности более трех лет.
Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.
В конце прошлого года в ЕГЭССС появился механизм автоматического подтверждения работы по специальности более трех лет. Это подтверждение является необходимым условием обеспечения действительности квалификационного сертификата, который дает право на выполнение отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры.
" Пока после подачи соответствующего заявления, если вся необходимая информация имеется в Реестре строительной деятельности ЕГЭССС, непрерывность опыта подтверждается автоматически. Соответствующая запись появляется в электронной системе ", — говорится в сообщении ведомства .
Однако в случае отсутствия в Реестре информации о работе по специальности более трех лет и повышении квалификации в течение пяти лет автоматически вносится запись о нарушении этих требований. Квалификационный сертификат при таких обстоятельствах автоматически прекращает действие.
Согласно новому решению Кабмина, в случае прекращения действия сертификата, исполнитель может самостоятельно внести информацию об отсутствии перерыва в работе по специальности более трех лет до реестра или подать такую информацию с документами в Мин развития .
Кроме того, если отсутствие перерыва в работе более трех лет будет подтверждено, действие сертификата возобновляется без прохождения профессиональной аттестации и в соответствующая метка автоматически появится на портале электронной системы.
Напомним, украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей . Для этого необходимо получить специальную справку от Государственного центра занятости Украины.