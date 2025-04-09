Кабмин упростил процедуру подтверждения работы по специальности для определенной категории работников

Правительство приняло постановление, упрощающее процесс обновления квалификационного сертификата для исполнителей отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры. Теперь не нужно проходить процедуру профессиональной аттестации, если в Единой государственной электронной системе в сфере строительства (ЕГЭССС) отсутствует информация о стаже работы по специальности более трех лет.

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Об этом сообщает Министерство развития общин и территорий.

В конце прошлого года в ЕГЭССС появился механизм автоматического подтверждения работы по специальности более трех лет. Это подтверждение является необходимым условием обеспечения действительности квалификационного сертификата, который дает право на выполнение отдельных видов работ, связанных с созданием объектов архитектуры.

" Пока после подачи соответствующего заявления, если вся необходимая информация имеется в Реестре строительной деятельности ЕГЭССС, непрерывность опыта подтверждается автоматически. Соответствующая запись появляется в электронной системе ", — говорится в сообщении ведомства .

Однако в случае отсутствия в Реестре информации о работе по специальности более трех лет и повышении квалификации в течение пяти лет автоматически вносится запись о нарушении этих требований. Квалификационный сертификат при таких обстоятельствах автоматически прекращает действие.

Согласно новому решению Кабмина, в случае прекращения действия сертификата, исполнитель может самостоятельно внести информацию об отсутствии перерыва в работе по специальности более трех лет до реестра или подать такую информацию с документами в Мин развития .

Кроме того, если отсутствие перерыва в работе более трех лет будет подтверждено, действие сертификата возобновляется без прохождения профессиональной аттестации и в соответствующая метка автоматически появится на портале электронной системы.

Напомним, украинцы могут подтвердить страховой стаж для получения пособия за границей . Для этого необходимо получить специальную справку от Государственного центра занятости Украины.