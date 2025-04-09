Кабмін спростив процедуру підтвердження роботи за фахом для певної категорії працівників

Уряд прийняв постанову, яка спрощує процес поновлення кваліфікаційного сертифіката для виконавців окремих видів робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури. Відтепер не потрібно проходити процедуру професійної атестації, якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва (ЄДЕССБ) відсутня інформація про стаж роботи за фахом понад три роки.

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Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

Наприкінці минулого року у ЄДЕССБ з’явився механізм автоматичного підтвердження роботи за фахом понад три роки. Це підтвердження є необхідною умовою для забезпечення дійсності кваліфікаційного сертифіката, який дає право на виконання окремих видів робіт, пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури.

"Наразі після подання відповідної заяви, якщо вся необхідна інформація наявна в Реєстрі будівельної діяльності ЄДЕССБ, безперервність досвіду підтверджується автоматично. Відповідний запис з’являється в електронній системі", — йдеться у повідомленні відомства.

Однак, у разі відсутності в Реєстрі інформації про роботу за фахом понад три роки та підвищення кваліфікації протягом п’яти років, автоматично вноситься запис про порушення цих вимог. Кваліфікаційний сертифікат за таких обставин автоматично припиняє дію.

Згідно з новим рішенням Кабміну, у випадку припинення дії сертифіката, виконавець може самостійно внести інформацію про відсутність перерви у роботі за фахом понад три роки до реєстру або подати таку інформацію з документами до Мінрозвитку.

Крім того, якщо відсутність перерви у роботі понад три роки буде підтверджено, дія сертифіката поновлюється без проходження професійної атестації і відповідна позначка автоматично з’явиться на порталі електронної системи.

Нагадаємо, українці можуть підтвердити страховий стаж для отримання допомоги за кордоном. Для цього потрібно отримати спеціальну довідку від Державного центру зайнятості України.