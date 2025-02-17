Производители получат аванс: Кабмин усовершенствовал механизм предварительной оплаты для оборонных закупок

Кабинет министров принял изменения в порядке использования средств "Агентства оборонных закупок" (АОЗ), что позволит ускорить поставки критически важного вооружения и военной техники для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Соответствующее постановление правительство приняло на прошлой неделе по инициативе Министерства обороны.

По словам первого замминистра обороны Ивана Гаврилюка, в прошлом году по контрактам Минобороны украинские производители оружия получили более 170 миллиардов гривен.

Согласно новым изменениям, производители оружия могут рассчитывать на авансы от АОЗ на срок до 24 месяцев.

Изменения в механизм предварительных оплат позволят быстрее производить расчеты по долгосрочным контрактам, в частности с производителями, входящими в программу "Оружие победы".

Как уточнил директор департамента политики закупок Минобороны Глеб Каневский, в настоящее время действуют 17 таких контрактов, предусматривающих поставки дальнобойных ракет, минометов, артиллерийских установок, бронированных автомобилей и другой техники.

Благодаря принятым изменениям производители смогут получать авансы на срок до 24 месяцев.

Добавим, начиная с января 2024 года АОЗ заключила контракты на поставку более 11 000 средств радиоэлектронной борьбы общей стоимостью более 6 миллиардов гривен. Большинство систем уже передано в ВСУ.