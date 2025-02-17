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Виробники отримають аванс: Кабмін вдосконалив механізм попередньої оплати для оборонних закупівель

Виробники отримають аванс: Кабмін вдосконалив механізм попередньої оплати для оборонних закупівель
Фото: Міноборони

Кабінет міністрів ухвалив зміни до порядку використання коштів "Агенції оборонних закупівель" (АОЗ), що дозволять прискорити постачання критично важливого озброєння та військової техніки для Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Відповідну постанову уряд прийняв минулого тижня за ініціативою Міністерства оборони.

За словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, торік за контрактами Міноборони українські виробники зброї отримали понад 170 мільярдів гривень.

Згідно з новими змінами, виробники зброї можуть розраховувати на аванси від АОЗ терміном до 24 місяців. 

Зміни до механізму попередніх оплат дозволять швидше здійснювати розрахунки за довгостроковими контрактами, зокрема з виробниками, які входять до програми "Зброя перемоги".

Як уточнив директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, наразі діють 17 таких контрактів, що передбачають постачання далекобійних ракет, мінометів, артилерійських установок, броньованих автомобілів та іншої техніки.

Завдяки ухваленим змінам виробники зможуть отримувати аванси строком до 24 місяців.

Додамо, починаючи з січня 2024 року АОЗ уклала контракти на постачання більш ніж 11 000 засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю понад 6 мільярдів гривень. Більшість систем вже передані до ЗСУ.

Автор:
Тетяна Гойденко