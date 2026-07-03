Кабмин утвердил учебный год 2026/2027: когда начнутся и завершатся занятия

Кабинет министров утвердил продолжительность и особенности проведения 2026/2027 учебного года в заведениях общего среднего образования в условиях военного положения. Учебный год традиционно начнется 1 сентября.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Согласно правительственному решению, областные и Киевская городские военные администрации совместно с учредителями учебных заведений будут определять формат начала учебного года в каждой общине в зависимости от ситуации.

Такой подход должен обеспечить гибкую организацию образовательного процесса и непрерывность обучения в условиях военного положения.

Учебный год продлится до 30 июня 2027 года. В то же время, фактическую дату завершения учебных занятий, проведение последнего звонка и продолжительность летних каникул будут определять сами учебные заведения.

Решения по этим датам будут принимать педагогические советы с учетом ситуации и потребностей участников образовательного процесса. Поэтому завершение учебного года и продолжительность каникул могут отличаться в зависимости от школы.

Также правительство выделило 700 млн грн на модернизацию школ : от точечного дооснащения до комплексной модернизации учебных пространств.