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Кабмін затвердив навчальний рік 2026/2027: коли розпочнуться та завершаться заняття

Кабмін затвердив навчальний рік 2026/2027
Кабмін затвердив навчальний рік 2026/2027

Кабінет міністрів затвердив тривалість та особливості проведення 2026/2027 навчального року в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану. Навчальний рік традиційно розпочнеться 1 вересня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

Відповідно до урядового рішення, обласні та Київська міська військові адміністрації спільно із засновниками закладів освіти визначатимуть формат початку навчального року в кожній громаді залежно від безпекової ситуації.

Такий підхід має забезпечити гнучку організацію освітнього процесу та безперервність навчання в умовах воєнного стану.

Навчальний рік триватиме до 30 червня 2027 року. Водночас фактичну дату завершення навчальних занять, проведення останнього дзвоника та тривалість літніх канікул визначатимуть самі заклади освіти.

Рішення щодо цих дат ухвалюватимуть педагогічні ради з урахуванням безпекової ситуації та потреб учасників освітнього процесу. Через це завершення навчального року та тривалість канікул можуть відрізнятися залежно від школи.

Також уряд виділив 700 млн грн на модернізацію шкіл: від точкового дооснащення до комплексної модернізації навчальних просторів.

Автор:
Тетяна Гойденко