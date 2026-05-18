Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,07

+0,12

EUR

51,26

--0,18

Готівковий курс:

USD

43,98

43,90

EUR

51,65

51,50

Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Реформа старшої школи: ліцеї отримають до 10 млн грн на оновлення лабораторій

3D-друк школа навчальний клас
Держава інвестує 1,2 млрд грн у школи / Facebook/Любомир Зубач

В Україні спрямовують 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій і навчальних просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові лабораторії та сучасні класи

 Це дозволить закладам освіти підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та забезпечити якісні умови навчання для учнів.

Ліцеї, що беруть участь у пілотуванні старшої профільної школи в природничому, технологічному та інформатичному напрямах, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Окремо передбачено по 2 млн гривень для дистанційних ліцеїв - на створення сучасного цифрового освітнього середовища.

Також оновлюється підхід до розподілу коштів на модернізацію кабінетів базової школи (5–9 класи). Фінансування здійснюватиметься з урахуванням пропозицій громад і спрямовуватиметься туди, де заклади мають можливість оперативно облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.

Окремо постанова підтверджує право спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також оновлено розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів для предмета "Захист України".

Мета ініціативи - наблизити систему освіти до потреб ринку праці та посилити підготовку фахівців із практичними навичками у сферах інженерії, технологій, ІТ та природничих наук.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з 8000 шкільних харчоблоків, які працюють в Україні, держава оновила 1200 в рамках реформи шкільного харчування. Ще близько 7000 потребують модернізації.

Автор:
Ольга Опенько