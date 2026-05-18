Реформа старшої школи: ліцеї отримають до 10 млн грн на оновлення лабораторій

В Україні спрямовують 1,2 млрд гривень на створення сучасних лабораторій і навчальних просторів у ліцеях, які першими впроваджують реформу старшої профільної школи.

Як пише Delo.ua, про це інформує прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Нові лабораторії та сучасні класи

Це дозволить закладам освіти підготуватися до запуску трирічної профільної старшої школи та забезпечити якісні умови навчання для учнів.

Ліцеї, що беруть участь у пілотуванні старшої профільної школи в природничому, технологічному та інформатичному напрямах, отримають до 10 млн гривень на оновлення лабораторій і навчальних просторів. Окремо передбачено по 2 млн гривень для дистанційних ліцеїв - на створення сучасного цифрового освітнього середовища.

Також оновлюється підхід до розподілу коштів на модернізацію кабінетів базової школи (5–9 класи). Фінансування здійснюватиметься з урахуванням пропозицій громад і спрямовуватиметься туди, де заклади мають можливість оперативно облаштувати сучасні лабораторії вже цього року.

Окремо постанова підтверджує право спеціальних шкіл і навчально-реабілітаційних центрів отримувати кошти на оновлення кабінетів базової школи. Також оновлено розподіл фінансування на облаштування навчальних просторів для предмета "Захист України".

Мета ініціативи - наблизити систему освіти до потреб ринку праці та посилити підготовку фахівців із практичними навичками у сферах інженерії, технологій, ІТ та природничих наук.

