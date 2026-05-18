Реформа старшей школы: лицеи получат до 10 млн грн на обновление лабораторий
В Украине направляют 1,2 млрд. гривен на создание современных лабораторий и учебных пространств в лицеях, которые первыми внедряют реформу старшей профильной школы.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует премьер-министр Юлия Свириденко.
Новые лаборатории и современные классы
Это позволит учебным заведениям подготовиться к запуску трехлетней профильной старшей школы и обеспечить качественные условия обучения для учащихся.
Лицеи, участвующие в пилотировании старшей профильной школы в естественном, технологическом и информатическом направлениях, получат до 10 млн. гривен на обновление лабораторий и учебных пространств. Отдельно предусмотрено по 2 млн гривен для дистанционных лицеев – на создание современной цифровой образовательной среды.
Также обновляется подход к распределению средств на модернизацию кабинетов базовой школы (5-9 классы). Финансирование будет осуществляться с учетом предложений общин и будет направляться туда, где учреждения могут оперативно обустроить современные лаборатории уже в этом году.
Отдельно постановление подтверждает право специальных школ и учебно-реабилитационных центров получать средства на обновление кабинетов базовой школы. Также обновлено распределение финансирования на обустройство учебных пространств для предмета "Защита Украины".
Цель инициативы – приблизить систему образования к потребностям рынка труда и усилить подготовку специалистов с практическими навыками в сферах инженерии, технологий, ИТ и естественных наук.
