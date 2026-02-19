- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Кабмин ввел премию в 200 тысяч гривен для энергетиков: кто и сколько получит
Кабинет министров принял решение об учреждении ежегодной премии для работников энергетической отрасли. Награду будут финансировать из государственного бюджета и ежегодно будут присуждать к 50 премиям в размере 200 тысяч гривен каждая.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
До 50 премий каждый год
"Люди, которые работают круглосуточно, несмотря на морозы и снег, восстанавливают сети после обстрелов и обеспечивают города и общины светом и теплом, часто рискуя собственной жизнью, заслуживают высочайшего признания и отличия", - подчеркнула Свириденко.
Финансирование премии будет производиться за счет средств государственного бюджета. Она станет ежегодным государственным отличием за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли.
Премия является дополнительной формой поддержки со стороны государства наряду с ежемесячными доплатами работникам ремонтных бригад, введенными с начала года.
Заметим, что массированные удары по энергетической инфраструктуре, дефицит генерации и морозы привели к ситуации, когда большая часть страны продолжает жить в условиях длительных отключений.
Из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украина вынуждена перейти в режим 4,5–5 очередей отключений электроэнергии, при котором продолжительность обесточений может превышать 16 часов в сутки.
Шансы отмены графиков отключения электроэнергии есть, но они будут в Украине летом и в следующем отопительном сезоне. Об этом в интервью Delo.ua рассказал бывший министр энергетики Иван Плачков.