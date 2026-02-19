Кабмін запровадив премію у 200 тисяч гривень для енергетиків: : хто і скільки отримає

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заснування щорічної премії для працівників енергетичної галузі. Відзнаку фінансуватимуть з державного бюджету та щороку присуджуватимуть до 50 премій у розмірі 200 тисяч гривень кожна.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До 50 премій щороку

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку", – наголосила Свириденко.

Фінансування премії здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Вона стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і самовіддану працю в енергетичній галузі.

Премія є додатковою формою підтримки з боку держави поряд із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, запровадженими з початку року.

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.