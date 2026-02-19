Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,51

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін запровадив премію у 200 тисяч гривень для енергетиків: : хто і скільки отримає

енергетики
Кабмін підтримав енергетиків новою щорічною премією. / Урядовий портал

Кабінет міністрів ухвалив рішення про заснування щорічної премії для працівників енергетичної галузі. Відзнаку фінансуватимуть з державного бюджету та щороку присуджуватимуть до 50 премій у розмірі 200 тисяч гривень кожна.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

До 50 премій щороку

"Люди, які працюють цілодобово, попри морози й сніг, відновлюють мережі після обстрілів і забезпечують міста та громади світлом і теплом, часто ризикуючи власним життям, заслуговують на найвище визнання і відзнаку", – наголосила Свириденко.

Фінансування премії здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету. Вона стане щорічною державною відзнакою за професіоналізм і самовіддану працю в енергетичній галузі.

Премія є додатковою формою підтримки з боку держави поряд із щомісячними доплатами для працівників ремонтних бригад, запровадженими з початку року.

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Наразі через масовані обстріли енергетичної інфраструктури Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень може перевищувати 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповів колишній міністр енергетики Іван Плачков.

Автор:
Ольга Опенько