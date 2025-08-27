Запланована подія 2

Кабмин выделил более 46 млн гривен на восстановление Ахтырской ТЭЦ: детали

Ахтырская ТЭЦ
Ахтырская ТЭЦ была разрушена в марте 2022 года во время боев за город. / Википедия

Правительство выделило более 46 млн гривен из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии для завершения реконструкции Ахтырской ТЭЦ. Благодаря этому решению, в городе будет восстановлено качественное теплоснабжение для 102 жилых домов, где проживает около 9 тысяч жителей, а также для 42 объектов социальной сферы, включая детские сады, школы и больницы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий Украины.

Общий бюджет проекта восстановления составляет более 157 млн. грн. Пока готовность объекта уже превышает 80%, а завершить работы планируют в 2025 году. Это финансирование позволит завершить восстановление ТЭЦ и обеспечить стабильное отопление для всех жителей Ахтырки.

Об Ахтырской ТЭЦ

Первая очередь Ахтырской теплоцентрали с турбогенератором мощностью 6 МВт была введена в 1959 году. Второй турбогенератор мощностью 6 МВт был введен в 1960 году. ТЭЦ была включена на параллельную работу с государственной электрической системой в 1964 году.

3 марта 2022 года ТЭЦ была разрушена двумя российскими авиабомбами во время боев за Ахтырку, после чего город остался без отопления и электроэнергии. Было полностью уничтожено прямым попаданием машинное отделение . Погибли 5 работников очередной смены предприятия. Повреждения предприятия составили более 80%.

Напомним, в июле 2022 года правительство приняло решение выделить почти 300 млн грн на ремонт ТЭЦ в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

Автор:
Татьяна Ковальчук