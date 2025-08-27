Кабмін виділив понад 46 млн гривень на відновлення Охтирської ТЕЦ: деталі

Уряд виділив понад 46 млн гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для завершення реконструкції Охтирської ТЕЦ. Завдяки цьому рішенню, у місті буде відновлено якісне теплопостачання для 102 житлових будинків, де проживає майже 9 тисяч мешканців, а також для 42 об'єктів соціальної сфери, включаючи дитячі садки, школи та лікарні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

Загальний бюджет проєкту відбудови становить понад 157 млн грн. Наразі готовність об'єкта вже перевищує 80%, а завершити роботи планують у 2025 році. Це фінансування дозволить завершити відновлення ТЕЦ і забезпечити стабільне опалення для всіх жителів Охтирки.

Про Охтирську ТЕЦ

Перша черга Охтирської теплоцентралі з турбогенератором потужністю 6 МВт була введена в 1959 році. Другий турбогенератор потужністю 6 МВт був уведений у 1960 році. ТЕЦ була увімкнена на паралельну роботу з державною електричною системою в 1964 році.

3 березня 2022 року ТЕЦ була зруйнована двома російськими авіабомбами під час боїв за Охтирку, після чого місто залишилося без опалення та електроенергії. Було повністю знищене прямим влученням машинне відділення. Загинули 5 працівників чергової зміни підприємства. Пошкодження підприємства сягнули понад 80%.

Нагадаємо, у липні 2022 року уряд прийняв рішення виділити майже 300 млн грн на ремонт ТЕЦ у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.