Кабмин выделил деньги на аварийный ремонт дамбы возле Измаила

Кабинет министров выделил 49,4 млн. грн. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на защитной дамбе реки Дунай в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Средства будут направлены Одесской области из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

"Состояние защитной дамбы требует безотлагательного реагирования. Выделенное финансирование позволит оперативно начать аварийно-восстановительные работы и предотвратить возникновение техногенной чрезвычайной ситуации", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

По его словам, речь идет прежде всего о безопасности жителей Измаила и защите территорий, расположенных вблизи Дуная.

В министерстве отмечают, что выполнение работ должно усилить защиту территории от возможных аварийных ситуаций и обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности Одесской области.

Добавим, по расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, нанесенного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.