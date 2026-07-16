Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,75

--0,14

EUR

51,07

--0,13

Наличный курс:

USD

44,70

44,60

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кабмин выделил деньги на аварийный ремонт дамбы возле Измаила

Кабмин дал деньги на аварийный ремонт дамбы возле Измаила
Кабмин дал деньги на аварийный ремонт дамбы возле Измаила

Кабинет министров выделил 49,4 млн. грн. на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на защитной дамбе реки Дунай в Одесской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

Средства будут направлены Одесской области из резервного фонда государственного бюджета на безвозвратной основе.

"Состояние защитной дамбы требует безотлагательного реагирования. Выделенное финансирование позволит оперативно начать аварийно-восстановительные работы и предотвратить возникновение техногенной чрезвычайной ситуации", - отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратов.

По его словам, речь идет прежде всего о безопасности жителей Измаила и защите территорий, расположенных вблизи Дуная.

В министерстве отмечают, что выполнение работ должно усилить защиту территории от возможных аварийных ситуаций и обеспечить надлежащие условия жизнедеятельности Одесской области.

Добавим, по расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, нанесенного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.

Автор:
Татьяна Гойденко