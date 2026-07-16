Кабмін виділив гроші на аварійний ремонт дамби біля Ізмаїла

Кабінет міністрів виділив 49,4 млн грн на проведення невідкладних аварійно-відновних робіт на захисній дамбі річки Дунай в Одеській області.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України.

Кошти спрямують Одеській області з резервного фонду державного бюджету на безповоротній основі.

"Стан захисної дамби потребує невідкладного реагування. Виділене фінансування дозволить оперативно розпочати аварійно-відновні роботи та запобігти виникненню техногенної надзвичайної ситуації", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів.

За його словами, йдеться передусім про безпеку жителів Ізмаїла та захист територій, розташованих поблизу Дунаю.

У міністерстві зазначають, що виконання робіт має посилити захист території від можливих аварійних ситуацій та забезпечити належні умови життєдіяльності населення Одеської області.

Додамо, за розрахунками Європейської комісії та Світового банку, сума збитків, завданих Україні російськими військами внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС, оцінюється в 14 млрд доларів.