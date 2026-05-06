Сколько РФ заплатит Украине за разрушение Каховской ГЭС: у Зеленского назвали цифру

Ирина Мудрая
По расчетам Европейской комиссии и Всемирного банка, сумма ущерба, нанесенного Украине российскими войсками в результате разрушения дамбы Каховской ГЭС, оценивается в 14 млрд долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила   заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Мудра в интервью "Европейской правде".

По ее словам, финальную сумму еще предстоит определить специалистам и международным экспертам.

Финальную сумму еще определят

"Я подчеркну: это не оценка восстановления, и не факт, что ГЭС должна быть восстановлена именно в таком виде. Это работает так: государство заявляет компенсацию от потери Каховской ГЭС, берет оценку Всемирного банка и говорит: Украина понесла убытки на сумму $14 млрд", - отметила Мудра.

Она добавила, что финальную сумму за разрушение Каховской ГЭС 6 июня 2023 определит компенсационная комиссия, которая будет опираться на данную оценку ЕС и Всемирного банка. Она еще должна быть сформирована.

Конвенцию о компенсационной комиссии подписали 35 государств вместе с Европейским Союзом в декабре прошлого года в Гааге. Она вступит в силу при ее ратификации 25 участниками.

"Реалистически нам нужно еще где-то год на ратификации, и в середине или третьем квартале 2027 года точно будет 25 ратификаций", - прогнозирует Мудра.

Она уточнила, что при этом как именно распоряжаться полученными в качестве компенсации от России деньгами будет определять Украина.

"Комиссия не приказывает нам потратить эту компенсацию на восстановление плотины. Она лишь определяет компенсацию, которую должна заплатить Россия – а дальше украинское государство, согласно своему плану восстановления, самостоятельно определяет, на что эту сумму тратить", – пояснила Мудра.

По оценке Всемирного банка, Украине для послевоенного восстановления экономики потребуется ориентировочно 800 млрд долларов в течение следующих десяти лет. Самая большая финансовая нагрузка придется на первые пять лет, когда потребности могут достигнуть около 360 млрд долларов.

Разрушение Каховской ГЭС

Российские кафиры 6 июня 2023 года взорвали ранее заминированную ими же дамбу Каховской гидроэлектростанции.

Разрушение дамбы Каховской ГЭС привело к возникновению серьезного экологического кризиса, в результате которого было затоплено 620 квадратных километров суши. Это оказало серьезное влияние на природную среду, затрагивая 333 тысяч гектаров природоохранных зон и 11 294 гектаров лесных территорий. Были внесены изменения в морфологию реки, вызывая химическое загрязнение и разрушение природы.

Согласно оценкам PDNA, ущерб, связанный с потерями экосистемных услуг, составляет более 6,4 миллиарда долларов, что составляет 58% общего ущерба. Эти потери возникли в результате воздействия на природоохранные территории и леса. Для восстановления окружающей среды требуется 59,5 миллионов долларов.

Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. На строительство новой гидроэлектростанции на ее месте Украине может потребоваться минимум $1 млрд и 5 лет .

Автор:
Светлана Манько