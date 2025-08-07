Запланована подія 2

Кабмин зарегистрировал новый законопроект о штрафах за цифровой контент

Закон о цифровом контенте усилят штрафами

Правительство зарегистрировало в Верховной Раде законопроект, имеющий целью урегулировать механизм применения штрафных санкций к бизнесу за нарушение требований закона "О цифровом контенте и цифровых услугах". Бизнес сможет оспорить санкции в административном порядке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

Инициатором законопроекта №13608 выступила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Законопроект предлагает дополнить действующее законодательство новыми нормами, позволяющими эффективно наказывать нарушителей.

Что предлагается:

  • в случае наличия оснований, санкции налагаются по результатам мероприятия государственного надзора (контроля) в соответствии с Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности";
  • предприятие имеет право обжаловать штрафные санкции в административном порядке, установленном Законом Украины "Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности" с учетом требований Закона Украины "Об административной процедуре".

Напомним, что в августе 2023 года Верховная Рада приняла закон "О цифровом контенте и цифровых услугах ". Документ объясняет, как заключать договоры с поставщиками онлайн-сервисов, что делать, если контент (фильмы, игры, музыка) или услуги (облачные хранилища) не соответствуют заявленному качеству или вообще не предоставляются, а также как правильно расторгнуть такой договор. Он верно описывает, какие права имеет потребитель, и как он может их защитить.

Автор:
Татьяна Бессараб