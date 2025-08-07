Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,61

--0,07

EUR

48,29

+0,19

Готівковий курс:

USD

41,55

41,45

EUR

48,47

48,25

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабмін зареєстрував новий законопроєкт про штрафи за цифровий контент

цифровий контент
Закон про цифровий контент посилять штрафами

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який має на меті врегулювати механізм застосування штрафних санкцій до бізнесу за порушення вимог закону  “Про цифровий контент та цифрові послуги”. Бізнес зможе оскаржити санкції в адміністративному порядку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатором законопроєкту №13608 виступила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Законопроєкт пропонує доповнити чинне законодавство новими нормами, що дозволять ефективно карати порушників.

Що пропонується:

  • у разі наявності підстав, санкції накладаються за результатами заходу державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
  • суб’єкт господарювання має право оскаржити штрафні санкції в адміністративному порядку, установленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративну процедуру".

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон "Про цифровий контент та цифрові послуги". Документ пояснює, як укладати договори з постачальниками онлайн-сервісів, що робити, якщо контент (фільми, ігри, музика) або послуги (хмарні сховища) не відповідають заявленій якості чи взагалі не надаються, а також як правильно розірвати такий договір. Він чітко визначає, які права має споживач, і як він може їх захистити.

Автор:
Тетяна Бесараб