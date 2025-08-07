Кабмін зареєстрував новий законопроєкт про штрафи за цифровий контент

Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт, який має на меті врегулювати механізм застосування штрафних санкцій до бізнесу за порушення вимог закону “Про цифровий контент та цифрові послуги”. Бізнес зможе оскаржити санкції в адміністративному порядку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення постійного представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Ініціатором законопроєкту №13608 виступила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Законопроєкт пропонує доповнити чинне законодавство новими нормами, що дозволять ефективно карати порушників.

Що пропонується:

у разі наявності підстав, санкції накладаються за результатами заходу державного нагляду (контролю) відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";

суб’єкт господарювання має право оскаржити штрафні санкції в адміністративному порядку, установленому Законом України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" з урахуванням вимог Закону України "Про адміністративну процедуру".

Нагадаємо, що у серпні 2023 року Верховна Рада ухвалила закон "Про цифровий контент та цифрові послуги". Документ пояснює, як укладати договори з постачальниками онлайн-сервісів, що робити, якщо контент (фільми, ігри, музика) або послуги (хмарні сховища) не відповідають заявленій якості чи взагалі не надаються, а також як правильно розірвати такий договір. Він чітко визначає, які права має споживач, і як він може їх захистити.