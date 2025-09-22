Кабриолеты в Украине: какие модели покупали чаще всего летом 2025 года

Кабриолет традиционно считается экзотическим кузовом для украинского рынка. Это объясняется климатическими условиями, состоянием дорожной инфраструктуры и современными вызовами безопасности. Поэтому приобретение автомобиля с открытой крышей остается выбором энтузиастов и символом статуса, чем практическим решением.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Сегмент новых кабриолетов в Украине остается символическим - не более 1-3 автомобилей в месяц. Основные объемы сосредоточены на рынке машин с пробегом: как внутренних перепродаж, так и первых регистраций импортируемых авто.

Спрос на кабриолеты в течение года оказался равномерным. Проседание в декабре и январе 2025 было связано не с сезонностью, а с кибератакой, из-за которой определенное время не работали услуги по переоформлению транспорта.

Топ-10 кабриолетов лета 2025 года

По итогам июня-августа 2025 года наиболее популярными кабриолетами в Украине стали:

Smart Fortwo;

Renault Megane;

Mazda MX-5;

Audi A5;

Volkswagen Eos;

Peugeot 206 CC;

Ford Mustang;

Mercedes-Benz SLK;

BMW 3 Series;

Бмв Z4.

Рынок кабриолетов в Украине невелик, но разнообразен. С одной стороны — доступные модели типа Smart Fortwo или Peugeot 206 CC, позволяющие почувствовать атмосферу открытой крыши за относительно небольшие средства.

С другой – классические премиальные родстеры и кабриолеты BMW, Mercedes-Benz или Mazda MX-5, подчеркивающие стиль и статус владельца.

За 5 месяцев 2025 года владельцы элитных автомобилей уже уплатили 95,3 млн грн транспортного налога. Это на 2,5 млн грн больше, чем в прошлом.