Кабріолети в Україні: які моделі купували найчастіше влітку 2025 року

Кабріолет традиційно вважається екзотичним кузовом для українського ринку. Це пояснюється кліматичними умовами, станом дорожньої інфраструктури та сучасними безпековими викликами. Тому придбання автомобіля з відкритим дахом залишається радше вибором ентузіастів та символом статусу, ніж практичним рішенням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Сегмент нових кабріолетів в Україні залишається символічним — не більше 1–3 авто на місяць. Основні обсяги зосереджені на ринку машин з пробігом: як внутрішніх перепродажів, так і перших реєстрацій імпортованих авто.

Попит на кабріолети протягом року виявився рівномірним. Просідання у грудні та січні 2025 року було пов’язане не із сезонністю, а з кібератакою, через яку певний час не працювали послуги з переоформлення транспорту.

Топ-10 кабріолетів літа 2025 року

За підсумками червня–серпня 2025 року, найбільш популярними кабріолетами в Україні стали:

Smart Fortwo;

Renault Megane;

Mazda MX-5;

Audi A5;

Volkswagen Eos;

Peugeot 206 CC;

Ford Mustang;

Mercedes-Benz SLK;

BMW 3 Series;

BMW Z4.

Ринок кабріолетів в Україні невеликий, але різноманітний. З одного боку — доступні моделі на кшталт Smart Fortwo чи Peugeot 206 CC, які дозволяють відчути атмосферу відкритого даху за відносно невеликі кошти.

З іншого — класичні преміальні родстери та кабріолети BMW, Mercedes-Benz чи Mazda MX-5, які підкреслюють стиль та статус власника.

Додамо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.