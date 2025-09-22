- Категорія
Кабріолети в Україні: які моделі купували найчастіше влітку 2025 року
Кабріолет традиційно вважається екзотичним кузовом для українського ринку. Це пояснюється кліматичними умовами, станом дорожньої інфраструктури та сучасними безпековими викликами. Тому придбання автомобіля з відкритим дахом залишається радше вибором ентузіастів та символом статусу, ніж практичним рішенням.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.
Сегмент нових кабріолетів в Україні залишається символічним — не більше 1–3 авто на місяць. Основні обсяги зосереджені на ринку машин з пробігом: як внутрішніх перепродажів, так і перших реєстрацій імпортованих авто.
Попит на кабріолети протягом року виявився рівномірним. Просідання у грудні та січні 2025 року було пов’язане не із сезонністю, а з кібератакою, через яку певний час не працювали послуги з переоформлення транспорту.
Топ-10 кабріолетів літа 2025 року
За підсумками червня–серпня 2025 року, найбільш популярними кабріолетами в Україні стали:
- Smart Fortwo;
- Renault Megane;
- Mazda MX-5;
- Audi A5;
- Volkswagen Eos;
- Peugeot 206 CC;
- Ford Mustang;
- Mercedes-Benz SLK;
- BMW 3 Series;
- BMW Z4.
Ринок кабріолетів в Україні невеликий, але різноманітний. З одного боку — доступні моделі на кшталт Smart Fortwo чи Peugeot 206 CC, які дозволяють відчути атмосферу відкритого даху за відносно невеликі кошти.
З іншого — класичні преміальні родстери та кабріолети BMW, Mercedes-Benz чи Mazda MX-5, які підкреслюють стиль та статус власника.
Додамо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році.