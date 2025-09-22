Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,25

+0,00

EUR

48,42

--0,36

Готівковий курс:

USD

41,29

41,21

EUR

48,75

48,60

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кабріолети в Україні: які моделі купували найчастіше влітку 2025 року

Кабріолети
Сегмент нових кабріолетів в Україні залишається символічним / Depositphotos

Кабріолет традиційно вважається екзотичним кузовом для українського ринку. Це пояснюється кліматичними умовами, станом дорожньої інфраструктури та сучасними безпековими викликами. Тому придбання автомобіля з відкритим дахом залишається радше вибором ентузіастів та символом статусу, ніж практичним рішенням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Сегмент нових кабріолетів в Україні залишається символічним — не більше 1–3 авто на місяць. Основні обсяги зосереджені на ринку машин з пробігом: як внутрішніх перепродажів, так і перших реєстрацій імпортованих авто.

Попит на кабріолети протягом року виявився рівномірним. Просідання у грудні та січні 2025 року було пов’язане не із сезонністю, а з кібератакою, через яку певний час не працювали послуги з переоформлення транспорту.

Топ-10 кабріолетів літа 2025 року

За підсумками червня–серпня 2025 року, найбільш популярними кабріолетами в Україні стали:

  • Smart Fortwo;
  • Renault Megane;
  • Mazda MX-5;
  • Audi A5;
  • Volkswagen Eos;
  • Peugeot 206 CC;
  • Ford Mustang;
  • Mercedes-Benz SLK;
  • BMW 3 Series;
  • BMW Z4.

Ринок кабріолетів в Україні невеликий, але різноманітний. З одного боку — доступні моделі на кшталт Smart Fortwo чи Peugeot 206 CC, які дозволяють відчути атмосферу відкритого даху за відносно невеликі кошти.

З іншого — класичні преміальні родстери та кабріолети BMW, Mercedes-Benz чи Mazda MX-5, які підкреслюють стиль та статус власника.

Додамо, за 5 місяців 2025 року власники елітних автомобілів вже сплатили 95,3 млн грн транспортного податку. Це на 2,5 млн грн більше, ніж у минулому році. 

Автор:
Тетяна Гойденко