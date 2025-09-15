Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

--0,03

EUR

48,39

+0,12

Наличный курс:

USD

41,29

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Кадровые изменения: Тарас Пасажко временно назначен членом правления "Нафтогаза"

Тарас Пасажко
Тарас Пасажко временно назначен членом правления "Нафтогаза". / Нафтогаз

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение об увольнении члена правления Романа Чумака с 16 сентября 2025 года. На его место временно, на трехмесячный срок, назначен Тарас Пасажко. Он приступит к работе в правлении 17 сентября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ExPro.

Чумак являлся членом правления компании с сентября 2021 года. С декабря 2024 года   по 28 апреля текущего года занимал должность временно исполняющего обязанности главы правления "Нафтогаза". Кроме того, долгое время являлся финансовым директором группы "Нафтогаз".

Кто такой Тарас Пасажко?

Тарас Пасажко закончил с отличием бакалавриат и магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко по специальности финансы. Имеет степень Executive MBA в IE Business School (Мадрид, Испания) и кандидат экономических наук по специальности финансы.

Начал карьеру начал, занимаясь финансовой и экономической аналитикой, инвестиционной оценкой, макроэкономическим прогнозированием и аналитикой. Возглавлял направление стратегии и организационного развития в Vitagro Group. С 2018 по 2024 год отвечал за инвестиционное развитие, стратегическое планирование и финансовую аналитику Fozzy Group.

В целом, имеет более чем десятилетний опыт управления финансами, инвестиционными проектами, аналитикой и стратегией в ведущих украинских бизнес-группах.

В "Нефтегазе" начал работу на позиции директора по стратегии и развитию бизнеса, где отвечал за трансформацию операционной модели корпоративного центра, пересмотр инвестиционного портфеля, внедрение стратегических инициатив развития и оценку финансово-экономического состояния бизнеса.

Напомним, в июле в "Нафтогазе" сменился коммерческий директор. Им стал Сергей Федоренко .

Автор:
Татьяна Ковальчук