Кадровые изменения: Тарас Пасажко временно назначен членом правления "Нафтогаза"

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение об увольнении члена правления Романа Чумака с 16 сентября 2025 года. На его место временно, на трехмесячный срок, назначен Тарас Пасажко. Он приступит к работе в правлении 17 сентября 2025 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию ExPro.

Чумак являлся членом правления компании с сентября 2021 года. С декабря 2024 года по 28 апреля текущего года занимал должность временно исполняющего обязанности главы правления "Нафтогаза". Кроме того, долгое время являлся финансовым директором группы "Нафтогаз".

Кто такой Тарас Пасажко?

Тарас Пасажко закончил с отличием бакалавриат и магистратуру КНУ имени Тараса Шевченко по специальности финансы. Имеет степень Executive MBA в IE Business School (Мадрид, Испания) и кандидат экономических наук по специальности финансы.

Начал карьеру начал, занимаясь финансовой и экономической аналитикой, инвестиционной оценкой, макроэкономическим прогнозированием и аналитикой. Возглавлял направление стратегии и организационного развития в Vitagro Group. С 2018 по 2024 год отвечал за инвестиционное развитие, стратегическое планирование и финансовую аналитику Fozzy Group.

В целом, имеет более чем десятилетний опыт управления финансами, инвестиционными проектами, аналитикой и стратегией в ведущих украинских бизнес-группах.

В "Нефтегазе" начал работу на позиции директора по стратегии и развитию бизнеса, где отвечал за трансформацию операционной модели корпоративного центра, пересмотр инвестиционного портфеля, внедрение стратегических инициатив развития и оценку финансово-экономического состояния бизнеса.

Напомним, в июле в "Нафтогазе" сменился коммерческий директор. Им стал Сергей Федоренко .