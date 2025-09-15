Кадрові зміни: Тараса Пасажка тимчасово призначено членом правління "Нафтогазу"

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" ухвалила рішення про звільнення члена правління Романа Чумака з 16 вересня 2025 року. На його місце тимчасово, на тримісячний термін, призначено Тараса Пасажка. Він розпочне свою роботу в правлінні 17 вересня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію ExPro.

Чумак був членом правління компанії з вересня 2021 року. З грудня 2024 року по 28 квітня поточного року обіймав посаду тимчасово виконуючого обов’язки голови правління "Нафтогазу". Крім того, тривалий час був фінансовим директором групи "Нафтогаз".

Хто такий Тарас Пасажко?

Тарас Пасажко закінчив з відзнакою бакалаврат та магістратуру КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю фінанси. Має ступінь Executive MBA в IE Business School (Мадрид, Іспанія) та кандидата економічних наук зі спеціальності фінанси.

Розпочав кар’єру розпочав, займаючись фінансовою та економічною аналітикою, інвестиційною оцінкою, макроекономічним прогнозуванням та аналітикою. Очолював напрям стратегії та організаційного розвитку у Vitagro Group. З 2018 по 2024 відповідав за інвестиційний розвиток, стратегічне планування та фінансову аналітику Fozzy Group.

Загалом має більш ніж десятирічний досвід управління фінансами, інвестиційними проєктами, аналітикою та стратегією в провідних українських бізнес-групах.

В "Нафтогазі" розпочав роботу на позиції директора зі стратегії та розвитку бізнесу, де відповідав за трансформацію операційної моделі корпоративного центру, перегляд інвестиційного портфелю, впровадження стратегічних ініціатив розвитку та оцінку фінансово-економічного стану бізнесу.

