Кадровые изменения в НБУ: назначен директор департамента международного сотрудничества

Директором Департамента международного сотрудничества НБУ с 18 февраля 2026 года назначен Андрей Буквич. Он будет отвечать за развитие сотрудничества с Европейским Союзом и международными финансовыми организациями, а также за представление позиции НБУ на международном уровне.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

К сфере его ответственности будет входить, в частности:

обеспечение реализации мер в сфере европейской интеграции, развития сотрудничества с ЕС в финансовой сфере и взаимодействия с его институтами;

развитие сотрудничества с международными финансовыми организациями, реализация международных проектов и программ, а также усиление международного присутствия Национального банка;

развитие диалога с центральными банками и органами надзора за финансовыми учреждениями иностранных государств; обеспечение представления интересов и позиции Национального банка в международных отношениях Украины;

развитие сотрудничества с международными партнерами для усиления институциональной способности Национального банка и распространения собственного опыта по вопросам, относящимся к компетенции Национального банка.

Департамент международного сотрудничества входит в вертикаль "Финансовая стабильность", общее руководство которой осуществляет первый заместитель главы НБУ Сергей Николайчук .

Николайчук подчеркнул, что развитие отношений с международными партнерами является важным направлением деятельности Национального банка для повышения его эффективности и продвижения интересов Украины на международной арене. Он выразил уверенность, что совместная работа с Андреем Буквичем будет способствовать качественной реализации стратегических задач НБУ в международной сфере.

Справка об Андрее Буквиче

Андрей Буквич имеет большой опыт в дипломатической сфере и государственном управлении, работает в сфере международных отношений почти 27 лет.

Он окончил Институт международных отношений КНУ с отличием, получил степень магистра международных экономических отношений со специализацией в международных валютно-кредитных отношениях и переводческой подготовкой по английскому языку.

До назначения в Национальный банк Украины он занимал должность советника-посланника Посольства Украины в Канаде с сентября 2021 года. В 2020-2021 годах возглавлял Директорат по внешней политике Офиса Президента Украины. В 2016-2020 годах работал советником по экономике и энергетике в Посольстве Великобритании в Украине.

Ранее Андрей Буквич занимал должности в дипломатической службе Министерства иностранных дел Украины, Министерства энергетики и угольной промышленности (дипломатический советник), а также Посольство Украины в США (первый секретарь).

Имеет опыт преподавательской деятельности в Институте международных отношений Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, а также в производственной сфере – работал заместителем председателя правления по финансовым вопросам украинско-немецкого совместного предприятия ОАО "SMA-Арте"”.

Напомним, темпы кредитования бизнеса и населения в Украине остаются высокими. В январе 2026 года рост чистых гривневых кредитов бизнеса сохранился на уровне предыдущего месяца, а кредитование населения – ускорилось, в то же время доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до исторического минимума.