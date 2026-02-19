Кадрові зміни в НБУ: призначено директора департаменту міжнародного співробітництва

Директором Департаменту міжнародного співробітництва НБУ з 18 лютого 2026 року призначено Андрія Буквича. Він відповідатиме за розвиток співпраці з Європейським Союзом і міжнародними фінансовими організаціями, а також за представлення позиції НБУ на міжнародному рівні.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

До сфери його відповідальності належатиме, зокрема:

забезпечення реалізації заходів у сфері європейської інтеграції, розвитку співпраці з ЄС у фінансовій сфері та взаємодії з його інституціями;

розвиток співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, реалізація міжнародних проєктів та програм, а також посилення міжнародної присутності Національного банку;

розвиток діалогу з центральними банками та органами нагляду за фінансовими установами іноземних держав, забезпечення представлення інтересів та позиції Національного банку в міжнародних відносинах України;

розвиток співробітництва з міжнародними партнерами для посилення інституційної спроможності Національного банку та поширення власного досвіду з питань, що належать до компетенції Національного банку.

Департамент міжнародного співробітництва входить до вертикалі "Фінансова стабільність", загальне керівництво якою здійснює перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Ніколайчук наголосив, що розвиток відносин із міжнародними партнерами є важливим напрямом діяльності Національного банку для підвищення його ефективності та просування інтересів України на міжнародній арені. Він висловив упевненість, що спільна робота з Андрієм Буквичем сприятиме якісній реалізації стратегічних завдань НБУ у міжнародній сфері.

Довідка про Андрія Буквича

Андрій Буквич має значний досвід у дипломатичній сфері та державному управлінні, працює у сфері міжнародних відносин майже 27 років.

Він закінчив Інститут міжнародних відносин КНУ із відзнакою, здобув ступінь магістра міжнародних економічних відносин зі спеціалізацією в міжнародних валютно-кредитних відносинах та перекладацькою підготовкою з англійської мови.

До призначення в Національний банк України він обіймав посаду радника-посланника Посольства України в Канаді з вересня 2021 року. У 2020–2021 роках очолював Директорат з питань зовнішньої політики Офісу Президента України. У 2016–2020 роках працював радником з економіки та енергетики у Посольстві Великої Британії в Україні.

Раніше Андрій Буквич займав посади в дипломатичній службі Міністерства закордонних справ України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості (дипломатичний радник), а також у Посольстві України в США (перший секретар).

Має досвід викладацької діяльності в Інституті міжнародних відносин Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а також у виробничій сфері — працював заступником голови правління з фінансових питань Українсько-німецького спільного підприємства ВАТ "SMA-Арте"”.

Нагадаємо, темпи кредитування бізнесу та населення в Україні залишаються високими. У січні 2026 року зростання чистих гривневих кредитів бізнесу збереглося на рівні попереднього місяця, а кредитування населення - пришвидшилося, водночас частка непрацюючих кредитів у банківському секторі скоротилася до історичного мінімуму.