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Кадры для восстановления: как власть и бизнес планируют удерживать молодежь в Украине

Участники форума "Украина 2036. Архитекторы будущего", где обсуждали кадровые вызовы, образование и роль молодежи в восстановлении Украины
Участники форума "Украина 2036. Архитекторы будущего", где обсуждали кадровые вызовы, образование и роль молодежи в восстановлении Украины / Ассоциация прифронтовых городов и общин

Украине уже во время войны нужно создавать условия, чтобы молодежь оставалась в стране, возвращалась из-за границы и получала навыки, необходимые для будущего рынка труда и восстановления. Среди ключевых направлений – образование, трудоустройство, развитие человеческого капитала, использование искусственного интеллекта и привлечение молодых людей к экономическому развитию общин.

Как пишет Dilo, эти вопросы обсудили 8 сентября в Ривненской области во время Всеукраинского молодежного форума "Украина 2036. Архитекторы будущего", организованного Ассоциацией прифронтовых городов и общин совместно с Ривненским городским советом при поддержке ЮНИСЕФ. Форум собрал более 250 представителей молодежи, власти, бизнеса, образовательной сферы и международных организаций.

Что может мотивировать молодежь оставаться

Одним из главных вопросов форума стал отток молодых украинцев и создание условий для профессионального развития в Украине.

Молодежь должна быть вовлечена в определение будущей экономической, образовательной и молодежной политики. По словам главы ассоциации, мэра Харькова Игоря Терехова, решение необходимо искать уже во время войны, а не откладывать до ее завершения.

"Нам необходимо сегодня услышать каждого из вас, услышать ваше видение того, как мы будем развивать страну: какой должна быть экономика, молодежная политика, образование, как сделать так, чтобы молодежь оставалась в Украине и возвращалась домой", – отметил он.

На проблему оттока молодых людей обратил внимание и народный депутат Жан Беленюк, назвав ее "самым большим вызовом" для власти. Он считает, что государство должно создавать стимулы, позволяющие молодежи связывать свое профессиональное будущее с Украиной.

И. о. ривненского городского головы Виктор Шакирзян отметил необходимость привлекать молодежь к принятию решений в общинах, а задачей местных властей назвал создание условий для реализации молодежных инициатив.

Фото 2 — Кадры для восстановления: как власть и бизнес планируют удерживать молодежь в Украине
Участники форума, посвященного будущему образованию, рынку труда и восстановления Украины. Фото: Ассоциация прифронтовых городов и общин

Образование, ИИ и переход к работе

Отдельное внимание на форуме уделили тому, какие компетенции потребуются украинской экономике в течение следующего десятилетия. Участники обсудили развитие искусственного интеллекта, образование и навыки будущего, а также переход молодых людей от обучения к трудоустройству.

К дискуссиям присоединились представители SoftServe, "Deloitte Украина", Racoon Gang, EdEra, Украинского католического университета, педагоги и HR-специалисты.

Практическая часть форума также охватила привлечение молодежи для восстановления городов, государственные гранты для молодежных инициатив и работу с молодежью в прифронтовых общинах.

Представитель ЮНИСЕФ в Украине Рикардо Пирес связал эти вопросы с восстановлением человеческого капитала. По его словам, молодежь в прифронтовых общинах принимает участие в местных инициативах и принятии решений.

"Инвестиции в молодежь – это инвестиции в человеческий капитал, в устойчивость общин и в то, каким будет восстановление страны в долгосрочной перспективе", – подчеркнул он.

Координатор системы ООН в Украине и гуманитарный координатор Матиас Шмале обратил внимание на важность сохранения образовательной инфраструктуры во время войны. По его мнению, продолжение работы университетов, школ и молодежных центров является одним из факторов устойчивости страны.

Ранее Терехов неоднократно заявлял о необходимости привлекать молодежь к развитию страны и усиливать поддержку бизнеса.

Автор:
Майя Калына

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