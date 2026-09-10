Кадри для відбудови: як влада і бізнес планують утримувати молодь в Україні

Україні вже під час війни потрібно створювати умови, щоб молодь залишалася в країні, поверталася з-за кордону та отримувала навички, необхідні для майбутнього ринку праці й відбудови. Серед ключових напрямів – освіта, працевлаштування, розвиток людського капіталу, використання штучного інтелекту та залучення молодих людей до економічного розвитку громад.

Як пише Dilo, ці питання обговорили 8 вересня на Рівненщині під час Всеукраїнського молодіжного форуму "Україна 2036. Архітектори майбутнього", організованого Асоціацією прифронтових міст та громад спільно з Рівненською міською радою за підтримки ЮНІСЕФ. Форум зібрав понад 250 представників молоді, влади, бізнесу, освітньої сфери та міжнародних організацій.

Що може мотивувати молодь залишатися

Одним із головних питань форуму став відтік молодих українців та створення умов для їхнього професійного розвитку в Україні.

Молодь має бути залучена до визначення майбутньої економічної, освітньої та молодіжної політики. За словами голови асоціації, мера Харкова Ігоря Терехова, рішення необхідно шукати вже під час війни, а не відкладати до її завершення.

"Нам необхідно сьогодні почути кожного з вас, почути ваше бачення того, як ми будемо розбудовувати країну: якою повинна бути економіка, молодіжна політика, освіта, як зробити так, щоб молодь залишалася в Україні та поверталася додому", – зазначив він.

На проблему відтоку молодих людей звернув увагу і народний депутат Жан Беленюк, назвавши її "найбільшим викликом" для влади. Він вважає, що держава має створювати стимули, які дозволять молоді пов'язувати своє професійне майбутнє з Україною.

Виконувач повноважень рівненського міського голови Віктор Шакирзян наголосив на необхідності залучати молодь до ухвалення рішень у громадах, а завданням місцевої влади назвав створення умов для реалізації молодіжних ініціатив.

Учасники форуму, присвяченого майбутньому освіти, ринку праці та відбудови України. Фото: Асоціація прифронтових міст та громад

Освіта, ШІ та перехід до роботи

Окрему увагу на форумі приділили тому, які компетенції будуть потрібні українській економіці протягом наступного десятиліття. Учасники обговорили розвиток штучного інтелекту, освіту та навички майбутнього, а також перехід молодих людей від навчання до працевлаштування.

До дискусій долучилися представники SoftServe, "Deloitte Україна", Racoon Gang, EdEra, Українського католицького університету, освітяни та HR-фахівці.

Практична частина форуму також охопила залучення молоді до відбудови міст, державні гранти для молодіжних ініціатив та роботу з молоддю у прифронтових громадах.

Представник ЮНІСЕФ в Україні Рікардо Пірес пов'язав ці питання з відновленням людського капіталу. За його словами, молодь у прифронтових громадах уже бере участь у місцевих ініціативах та ухваленні рішень.

"Інвестиції в молодь – це інвестиції в людський капітал, у стійкість громад і в те, якою буде відбудова країни в довгостроковій перспективі", – наголосив він.

Координатор системи ООН в Україні та гуманітарний координатор Матіас Шмале звернув увагу на важливість збереження освітньої інфраструктури під час війни. На його думку, продовження роботи університетів, шкіл та молодіжних центрів є одним із чинників стійкості країни.

Раніше Терехов неодноразово заявляв про необхідність залучати молодь до розвитку країни і посилювати підтримку бізнесу.