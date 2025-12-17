Битва за Warner Bros: сравнение ключевых игроков медиарынка США

Warner Bros Discovery отклонила враждебное предложение Paramount Skydance на сумму $108,4 млрд, отдав предпочтение Netflix в борьбе за контроль над легендарным медиагигантом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Ранее в этом месяце Netflix (NFLX.O) согласился приобрести культовую студию Warner Bros Discovery и ее стриминговые активы за 72 млрд долларов. В случае завершения соглашения, это создаст вертикально интегрированный медиахолдинг и может существенно изменить расстановку сил в Голливуде. Ожидается, что сделка привлечет внимание регуляторов. Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен оценить, должно ли произойти предложенное слияние Netflix и Warner Bros.

Борьба за Warner Bros происходит на фоне значительных изменений в медиа- и развлекательной индустрии, включая переход к стримингу и снижение популярности традиционного линейного телевидения.

О ключевых игроках отрасли:

Warner Bros Discovery владеет стриминговым сервисом HBO Max и богатой библиотекой фильмов, включая франшизы "Wonder Woman", "Harry Potter" и "Batman". Студии компании включают Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios и Warner Bros Television Group. В 2024 финансовом году доход компании упал на 5% до 39,32 млрд долларов, а доход студий – на 5% до 11,61 млрд долларов. Подразделение прямого потребления, включающее HBO Max и discovery+, добавило 2,3 млн новых пользователей в третьем квартале, доведя общее количество подписчиков до 128 млн, что на 16% больше, чем год назад.

в 2024 году получил доход около 39 млрд долларов, количество пользователей достигло 301,6 млн. Компания получает прибыль преимущественно по подпискам и также предлагает тарифные планы с рекламой. В 2024 году Netflix выпустил 589 новых оригинальных проектов, что на 4% больше, чем в 2023 году. YouTube (Alphabet) на март 2025 года имел более 125 млн платных подписчиков, большинство доходов поступает от рекламы — $36 млрд с $350 млрд общего дохода Alphabet в 2024 году. YouTube TV насчитывает около 10 млн платных пользователей и является четвёртым по величине провайдером платного ТВ в США.

(Alphabet) на март 2025 года имел более 125 млн платных подписчиков, большинство доходов поступает от рекламы — $36 млрд с $350 млрд общего дохода Alphabet в 2024 году. YouTube TV насчитывает около 10 млн платных пользователей и является четвёртым по величине провайдером платного ТВ в США. Walt Disney в 2024 году получил доход $91,36 млрд и завершил четвертый квартал 2025 года из 196 млн подписчиков Disney+ и Hulu. Студия владеет франшизами "Avengers", "Star Wars", "Pirates of the Caribbean" и многими другими.

в 2024 году получил доход $91,36 млрд и завершил четвертый квартал 2025 года из 196 млн подписчиков Disney+ и Hulu. Студия владеет франшизами "Avengers", "Star Wars", "Pirates of the Caribbean" и многими другими. Paramount Global в прошлом году заработала $29,21 млрд. Ее стриминговое подразделение Paramount+ и Pluto TV выросло на 13%, прибавив 1,4 млн пользователей в третьем квартале 2025 года, доведя общее количество подписчиков до 79,1 млн.

в прошлом году заработала $29,21 млрд. Ее стриминговое подразделение Paramount+ и Pluto TV выросло на 13%, прибавив 1,4 млн пользователей в третьем квартале 2025 года, доведя общее количество подписчиков до 79,1 млн. Comcast получила $123,73 млрд дохода в 2024 году. Ее стриминговый сервис Peacock имеет 41 млн платных подписчиков, а Universal Pictures владеет более 6,5 тыс. фильмов.

получила $123,73 млрд дохода в 2024 году. Ее стриминговый сервис Peacock имеет 41 млн платных подписчиков, а Universal Pictures владеет более 6,5 тыс. фильмов. Amazon активно развивает Prime Video, а в 2022 году приобрела MGM за $8,5 млрд, добавив в библиотеку тысячи фильмов и сериалов, включая франшизу "James Bond".

Напомним, 5 декабря компания Netflix согласилась купить Warner Bros. за 72 миллиарда долларов наличными и акциями. Это приобретение знаменует собой резкое стратегическое смещение для Netflix, ранее никогда не заключавшего сделок такого масштаба, превратившись из компании по прокату DVD в самую ценную компанию Голливуда.