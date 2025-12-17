Битва за Warner Bros: порівняння ключових гравців медіаринку США

Warner Bros Discovery відхилила ворожу пропозицію Paramount Skydance на суму $108,4 млрд, надавши перевагу Netflix у боротьбі за контроль над легендарним медіагігантом.

Раніше цього місяця Netflix (NFLX.O) погодився придбати культову студію Warner Bros Discovery та її стрімінгові активи за 72 млрд доларів. У разі завершення угоди це створить вертикально інтегрований медіахолдинг і може суттєво змінити розстановку сил у Голлівуді. Очікується, що угода приверне увагу регуляторів. Президент США Дональд Трамп заявив, що має намір оцінити, чи має відбутися запропоноване злиття Netflix і Warner Bros.

Боротьба за Warner Bros відбувається на тлі значних змін у медіа- та розважальній індустрії, зокрема переходу до стрімінгу та зниження популярності традиційного лінійного телебачення.

Про ключових гравців галузі:

Warner Bros Discovery володіє стрімінговим сервісом HBO Max і багатою бібліотекою фільмів, включно з франшизами "Wonder Woman", "Harry Potter" та "Batman". Студії компанії включають Warner Bros Motion Picture Group, DC Studios та Warner Bros Television Group. У 2024 фінансовому році дохід компанії впав на 5% до 39,32 млрд доларів, а дохід студій — на 5% до 11,61 млрд доларів. Підрозділ прямого споживання, який включає HBO Max та discovery+, додав 2,3 млн нових користувачів у третьому кварталі, довівши загальну кількість підписників до 128 млн, що на 16% більше, ніж рік тому.

Нагадаємо, 5 грудня компанія Netflix погодилася купити Warner Bros. за 72 мільярди доларів готівкою та акціями. Це придбання знаменує собою різкий стратегічний зсув для Netflix, який раніше ніколи не укладав угод такого масштабу, перетворившись із компанії з прокату DVD на найціннішу компанію Голлівуду.