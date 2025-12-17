Как будет работать банковская система на Новый год: Нацбанк обнародовал графики

Национальный банк Украины определил порядок работы системы электронных платежей (СЭП) и банковского сектора в завершение 2025 года и в начале 2026 года. Несмотря на праздники, большинство расчетов будут оставаться доступными в режиме 24/7.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Регулятор отметил, что система СЭП будет работать без остановок. Как и в течение всего 2025 года платежи будут проходить круглосуточно с датой текущего календарного дня.

Однако для операций с Государственной казначейской службой установлены специальные временные лимиты по завершении отчетного года.

График работы и важные дедлайны:

30 декабря 2025 г. (вторник) Банковская система, валютный рынок и депозитарий НБУ работают в штатном режиме. Однако для платежей Государственной казначейской службы действуют ограничения:

К 13:00 завершаются расчеты по погашению и обслуживанию госдолга в иностранной валюте (в частности через Укрэксимбанк).

31 декабря 2025 года и 1 января 2026 года СЕП продолжает работать в обычном режиме 24/7. Вы можете свободно переводить средства между картами или оплачивать услуги.

Важно: В эти два дня СЭП не будет принимать платежи в адрес Госказначейства и от него. Казначейство уходит на каникулы для закрытия годовых отчетов.

Валютный рынок и другие системы НБУ будут работать как обычно.

Напомним, еще в октябре НБУ ввел изменения в порядок формирования обязательных резервов банками. Это решение будет способствовать привлечению долгосрочных ресурсов для финансирования проектов восстановления и укрепить эффективность денежно-кредитной политики в условиях войны.