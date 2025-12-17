Як працюватиме банківська система на Новий рік: Нацбанк оприлюднив графіки

Національний банк України визначив порядок роботи системи електронних платежів (СЕП) та банківського сектору під час завершення 2025 року та на початку 2026 року. Попри свята, більшість розрахунків залишатимуться доступними у режимі 24/7.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор зазначив, що система СЕП працюватиме без зупинок. Як і протягом усього 2025 року, платежі проходитимуть цілодобово з датою поточного календарного дня.

Проте для операцій із Державною казначейською службою встановлено спеціальні часові ліміти через завершення звітного року.

Графік роботи та важливі дедлайни:

30 грудня 2025 року (вівторок) Банківська система, валютний ринок та депозитарій НБУ працюють у штатному режимі. Проте для платежів Державної казначейської служби діють обмеження:

До 13:00 — завершуються розрахунки з погашення та обслуговування держборгу в іноземній валюті (зокрема через Укрексімбанк).

— завершуються розрахунки з погашення та обслуговування держборгу в (зокрема через Укрексімбанк). До 16:00 — завершуються розрахунки за держборгом у національній валюті (зокрема виплати за ОВДП).

31 грудня 2025 року та 1 січня 2026 року СЕП продовжує працювати у звичайному режимі 24/7. Ви можете вільно переказувати кошти між картками чи оплачувати послуги.

Важливо: У ці два дні СЕП не прийматиме платежі на адресу Держказначейства та від нього. Казначейство йде на канікули для закриття річних звітів.

Валютний ринок та інші системи НБУ працюватимуть як зазвичай.

Нагадаємо, ще в жовтні НБУ запровадив зміни до порядку формування обов’язкових резервів банками. Це рішення сприятиме залученню довгострокових ресурсів для фінансування проєктів відбудови та зміцнити ефективність грошово-кредитної політики в умовах війни.