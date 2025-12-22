Запланована подія 2

Как будут работать "Укрпочта" и "Новая почта" в конце года: график на праздники

Укрпочта
"Укрпочта" напомнила о графике работы в конце года / Укрпочта

"Укрпочта" обнародовала график работы отделений в период рождественских и новогодних праздников в конце года.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на главу " Укрпочты " Игоря Смлянского.

24 и 25 декабря "Укрпочта" и все ее отделения будут работать в обычном режиме. 31 декабря будет сокращен рабочий день.

1 января объявлено выходным днем, а уже со 2 января отделения "Укрпочты" возобновят работу по стандартному графику.

В компании также напоминают, что 24 декабря - последний день приема заявлений по программе "Зимняя поддержка". Подать документы через "Укрпочту" уже успели более 1,7 млн украинцев, граждан призывают не откладывать обращение на последний момент.

Кроме того, завершается период оформления филателистического абонемента "Укрпочты" на 2026 год, позволяющий получать все эксклюзивные почтовые выпуски. На этой неделе выйдет последняя марка 2025 - рождественская. Приобрести его можно в онлайн-маркете "Укрпочты".

Что касается "Новой почты", то компания опубликовала карту с часами работы большинства отделений.

Добавим, правительство продлило срок использования средств по программе "Зимняя поддержка" для украинцев, оформивших выплату через "Укрпочту". Теперь полученные средства можно потратить до конца февраля 2026, а не только в течение декабря и января.

Автор:
Татьяна Гойденко